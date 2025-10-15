聽新聞
竹縣新豐家具廠大火冒濃煙 廢床墊堆燃千平方公尺
新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午12點許突然發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，火勢快速竄升，造成濃煙密布，消防人員全力滅火中，現場共出5線水線及4台挖土機作業。
該巨大家具廠位於瑞興村7鄰，是收受各鄉鎮市公所清潔隊載運的廢棄家具和床墊，環保局長蕭宏杰表示，中午工作人員發現床墊堆置區起火，立即通報119搶救。起火原因尚待火調人員調查。
新竹縣政府消防局於今天日中午12時01分接獲報案，新豐鄉瑞興村崁頭7鄰發生火警，消防局派遣一大、新豐、湖口、工業、豐田及山崎車組共12車26人前往搶救。消防人員抵達現場後回報，現場燃燒廢棄床墊面積約1000平方公尺，出動4條水線射水搶救，並配合1部怪手開挖協助滅火。經全力搶救，火勢於12時48分控制，目前持續灌救中。
新竹縣政府消防局提醒，因現場燃燒物多屬廢棄家具與泡棉材質，燃燒時可能產生濃煙及異味，請下風處民眾緊閉門窗並暫時避免外出，以減少空氣污染影響。
