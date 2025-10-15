竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢署今天說明，10月9日下午接獲通知後，專責檢察官立即帶同法醫執行相驗並同時調閱、保存相關證據，以釐清案情。

目前該托嬰中心尚有29名收托幼兒，若立即停托會影響家長照顧，新竹縣政府社會處表示，已於當日命托嬰中心召開家長說明會，確認後續轉托事宜；並請新竹縣私立托嬰協會協助盤點有收托缺額托嬰中心。

社會處說明，目前已經召開7場家長說明會，家長期待要有1個月的轉托時間，故中心今天報請11月15日停業。