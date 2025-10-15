楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車 車毀釀2傷

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，昨晚再發生一起事故。一名27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進休息站內連續撞擊停車場內3輛車，車輛嚴重毀損，包含彭男在內共2人受傷，所幸皆無生命危險。

國道警方指出，昨晚8時45分接獲報案，國道1號南向71.3公里楊梅路段一名27歲彭姓男子駕駛小客車，疑似因為使用輔助駕駛系統，未注意車前狀況，不慎衝進楊梅休息站內，隨即猛烈撞擊停在停車格內的2輛小客車及1輛小貨車。

現場彭男駕駛的黑色轎車車頭毀損，另一輛黑色轎車首當其衝被推撞，不僅車頭損壞，車尾更是嚴重變形，後車廂至保險桿一帶硬生生被削尾，地上滿是碎玻璃及車殼，可見撞擊當下力道之大，嚇壞當時在休息站內的民眾。

桃園市消防局獲報後到場救援，現場員警第一時間已將患者脫困，一名遭撞的小客車駕駛為52歲張姓男子，表示腰部疼痛右手、右腳麻 ，意識清醒，生命徵象穩定，由楊梅分隊救護車送往楊梅天成醫院就醫，另肇事彭男則為擦挫傷，皆無大礙。

現場於晚間9時25分排除，肇事駕駛人酒測值為0，經查肇事車輛未裝設行車紀錄器，後續由國道第二大隊楊梅分隊依規定處理。警方呼籲，駕駛人開車應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。