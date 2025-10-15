快訊

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車 車毀釀2傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，昨晚再發生一起事故。一名27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進休息站內連續撞擊停車場內3輛車，車輛嚴重毀損，包含彭男在內共2人受傷，所幸皆無生命危險。

國道警方指出，昨晚8時45分接獲報案，國道1號南向71.3公里楊梅路段一名27歲彭姓男子駕駛小客車，疑似因為使用輔助駕駛系統，未注意車前狀況，不慎衝進楊梅休息站內，隨即猛烈撞擊停在停車格內的2輛小客車及1輛小貨車。

現場彭男駕駛的黑色轎車車頭毀損，另一輛黑色轎車首當其衝被推撞，不僅車頭損壞，車尾更是嚴重變形，後車廂至保險桿一帶硬生生被削尾，地上滿是碎玻璃及車殼，可見撞擊當下力道之大，嚇壞當時在休息站內的民眾。

桃園市消防局獲報後到場救援，現場員警第一時間已將患者脫困，一名遭撞的小客車駕駛為52歲張姓男子，表示腰部疼痛右手、右腳麻 ，意識清醒，生命徵象穩定，由楊梅分隊救護車送往楊梅天成醫院就醫，另肇事彭男則為擦挫傷，皆無大礙。

現場於晚間9時25分排除，肇事駕駛人酒測值為0，經查肇事車輛未裝設行車紀錄器，後續由國道第二大隊楊梅分隊依規定處理。警方呼籲，駕駛人開車應保持專注，避免因一時疏忽釀成事故，使用自動輔助駕駛並無法應付所有突發狀況，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

國道 輔助駕駛

北車大廳離譜性侵案為何拍攝者不救 律師分析5關鍵原因

台北車站大廳驚傳性侵案，據了解，現場有多人目擊，甚至拍照錄影，但無人上前阻止，有馬來西亞籍旅客見狀趕緊報警。對此，律師王...

竹北某幼兒園設生態池釀女童溺斃 園方致歉：那是滯洪池

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外。王姓負責人今出面哽咽致歉，強調已全力配...

竹縣新豐家具廠大火冒濃煙 廢床墊堆燃千平方公尺

新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午12點許突然發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，火勢快速竄升，造成濃煙...

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢...

汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車

新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。涉案騎士...

