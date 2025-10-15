快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

聽新聞
0:00 / 0:00

汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。涉案騎士逞凶後騎車加速逃逸，警方已調閱路口監視器全力追緝中。

新北市消防局今天中午12時2分獲報，中和區中正路與中山路2段交叉路口，有汽車起火燃燒，消防人車到場時，火勢已為車主陳姓男子持火器自撲。據現場目擊民眾表示，該車疑似遭人朝車內丟擲鞭炮引起。

據警方初步調查，汽車駕駛陳男今天近中午開車行經中和區中正路、建八路口，因原要右轉又急停，造成後方機車騎士急煞差點撞到引發行車糾紛，雙方當場有起言語爭執，更令機車騎士不滿，趁陳男駕車在中正、與中山路2段路口停等紅燈時，便與陳男持續理論未果，一怒之下涉嫌朝車內丟擲鞭炮洩憤。

警方指出，雙方先前並不認識，強調絕非幫派尋仇，目前已掌握機車騎士身分，已持續調閱路口監視器，掌握其行蹤，全力追緝方便後續拘提到案說明。陳男初步檢視無受傷，但仍由救護車送往雙和醫院做檢查。

新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。記者王長鼎／翻攝

中正路 機車騎士

延伸閱讀

影／不要命！拒檢狂徒衝撞警車逆向逃 警開5槍開罰14萬

竹北1歲半女嬰跌落20公分深生態池溺斃 監視器死角與防護漏洞惹議

小米SU7火燒車／隱藏式門把打不開… 中將採新規防範

快改道 國1南向林口路段火燒車成廢鐵 「紫爆」回堵4公里

相關新聞

北車大廳離譜性侵案為何拍攝者不救 律師分析5關鍵原因

台北車站大廳驚傳性侵案，據了解，現場有多人目擊，甚至拍照錄影，但無人上前阻止，有馬來西亞籍旅客見狀趕緊報警。對此，律師王...

竹北某幼兒園設生態池釀女童溺斃 園方致歉：那是滯洪池

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外。王姓負責人今出面哽咽致歉，強調已全力配...

竹縣新豐家具廠大火冒濃煙 廢床墊堆燃千平方公尺

新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午12點許突然發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，火勢快速竄升，造成濃煙...

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢...

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車 車毀釀2傷

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，昨晚再發生一起事故。一名27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進休息...

汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車

新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。涉案騎士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。