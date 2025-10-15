聽新聞
汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車
新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。涉案騎士逞凶後騎車加速逃逸，警方已調閱路口監視器全力追緝中。
新北市消防局今天中午12時2分獲報，中和區中正路與中山路2段交叉路口，有汽車起火燃燒，消防人車到場時，火勢已為車主陳姓男子持火器自撲。據現場目擊民眾表示，該車疑似遭人朝車內丟擲鞭炮引起。
據警方初步調查，汽車駕駛陳男今天近中午開車行經中和區中正路、建八路口，因原要右轉又急停，造成後方機車騎士急煞差點撞到引發行車糾紛，雙方當場有起言語爭執，更令機車騎士不滿，趁陳男駕車在中正、與中山路2段路口停等紅燈時，便與陳男持續理論未果，一怒之下涉嫌朝車內丟擲鞭炮洩憤。
警方指出，雙方先前並不認識，強調絕非幫派尋仇，目前已掌握機車騎士身分，已持續調閱路口監視器，掌握其行蹤，全力追緝方便後續拘提到案說明。陳男初步檢視無受傷，但仍由救護車送往雙和醫院做檢查。
