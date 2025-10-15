彰化東外環測速蟬連桿王 歐寶車飆135公里被罰1萬2千居罰單王

彰化縣警察局公布今年前三季1到9月固定桿測速照相取締成效，「桿王」台74甲線2.2K處南下6398件，由其中在限速90公里的台61線西濱公路設置的固定桿，上月26日清晨在線西段南下170公里處，拍到時速135公里疾駛而過歐寶轎車，計超速45公里，累進處罰金額達1萬2千元。

彰化縣目前除56處科技執法可以取締超速外，另有38支固定桿測速照相，經統計今年1月到9月為止，這些固定桿測速照相取締超速件數前4名，依次是台74甲線2.2K處南下6398件、彰化市縣139線7.7公里5431件、芬園鄉縣道139線8.537公里處2577件、台61線170.11K南向2027件。

至於5到10名，依次是 員林市員埔路與三潭巷口、和美鎮和港路與西興路口、台1線201.4K處南下(大村鄉) 、鹿港鎮鹿和路二段507號前、竹塘鄉中央路二段與大湖路口及二林鎮太平路與修心路口。

其中，本季個別汽車超速的榜首是由一輛藍色歐寶轎車所創下，是今年9月26日上午7時59分，在限速90公里的台61線西濱公路南向線西170.11處路口的固定桿測速器拍下，當時時速高達135公里，計超速45公里，快速道路超速基本罰是3千元，這輛歐寶超速45公里，累進罰額達1萬2千元。

警方說，這10大取締超速違規的固定桿，去年今年發生5件事故，對比去年同期6件，事故下降1件。