媒體報導外籍人士入侵微波站 央廣要求更正否則提告

媒體報導中央廣播電台微波站去年曾遭外籍人士入侵，引發國安單位高度緊張。中央廣播電台今天聲明表示，相關報導所述發生時間、情節均不符事實，各項指控也從未向央廣做任何查證，「敬告中國時報即時更正」，否則將提出告訴。

央廣透過聲明稿表示，有關媒體今天報導央廣微波站遭外籍人士入侵事件，為免外界誤解，特此聲明如下：

1、有關報載內容所述之發生時間及情節描述，皆與事實未符，各項指控亦從未向本台做任何查證，本篇錯誤報導居心可議，敬告中國時報即時更正，否則，本台將提出告訴。

2、案發後，本台即刻依關鍵基礎設施相關程序向主管機關進行通報，並無隱匿之情事。

3、本台與治安單位簽訂安防協議，本台也立即派員前往圓山派出所報案與提告，並前往地檢署協助偵察。全案經檢察官偵辦後，基於該名外籍人士係因誤闖而進入該棟建物，但並無對建物內核心設施有所破壞，因而予以不起訴處分。