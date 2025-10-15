影／疑多次報朋友名吃霸王餐…他當街被打 稱要提告人到醫院竟跑掉
22歲張姓男子昨天凌晨在台南市中西區被25歲王姓男子打傷流血，巡邏員警發現詢問，張表示要驗傷提告，順利坐上消防車離開；警方將王帶回，王聲稱張好幾次吃飯不付錢，要他處理，才動手打人，結果張一到醫院就離去，員警找不到告訴人比對說法，目前持續聯繫中。
昨天凌晨4時許，台南市警第二分局海安派出所員警巡邏行經金華路3段時，發現張姓男子疑似頭部流血受傷，穿著無袖白色內衣、黑色短褲、沒有穿鞋坐在地上，員警上前關心，張聲稱被認識的朋友打傷，要驗傷提告，警方協助通報消防，張主動坐上救護車，要求去醫院。
員警先將張指認打人的王姓男子帶回派出所，據了解，王的說法是張屢次用他的名義在外面賒帳，昨天凌晨兩人相約在金華路三段一間酒吧旁巷子內談判，他對張已不滿很久，因一言不合，發生口角衝突才動手；由於張原本說要提告，警方也準備用傷害罪偵辦。
結果員警到醫院尋找張姓男子時，張竟已離去，也未接聽電話，找不到要提告傷害的告訴人；警方表示，將持續聯繫張，並查證王的說法，確認張是否涉及吃霸王餐，若張最後仍未提出告訴，因王有動手「加暴行於人」，仍將用違反社會秩序維護法第87條裁罰。
