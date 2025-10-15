快訊

通緝犯「假裝街友」北車大廳公然性侵 台鐵祭出4加強措施

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案，遭判刑6月確定的通緝犯邱勝明，9日在北車大廳跟其他街友喝酒後，見一名外籍女子醉倒，竟在眾目睽睽下拖行到牆邊猥褻，進而性侵得逞，過程長達約10分鐘。台鐵公司今表示，已與鐵警召開安全聯防會議，並提出4項加強措施。

據了解，邱勝明（44歲）有多項竊盜前科，2024年間在桃園市見一輛小貨車未拔鑰匙，心生歹念開走，行駛至新北市後，又趁機偷走一輛停放路邊的微型電動二輪車，甚至將電動車放進貨車後斗，邱男先後兩起竊盜案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。

然而邱男因無力繳納罰金，拒不到案，遭桃園地檢署發布通緝，未料他不僅未躲藏，反而悠哉現身台北車站，甚至「假裝自己也是街友」，跟其他街友飲酒作樂。

10月9日下午，邱男與數名街友在北車大廳飲酒作樂，席間一名外籍女子醉倒在地，邱男見狀上前將她拖至牆邊性侵得逞，過程全被監視器及現場民眾拍下。

當時北車大廳人潮眾多，一名馬來西亞籍旅客恰巧目擊，震驚之餘立刻請友人報警，鐵路警察獲報趕抵，調閱監視器畫面「亡羊補牢」追查，才順利逮捕邱男，警詢後依乘機性交罪、公然猥褻罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

針對此離譜案件，台鐵公司表示，對於此事件深感遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強台北車站安全防護措施。

安全防護措施，包含鐵警定點守望密度增加：針對北車大廳、廁所、月台等治安熱點，由每兩小時兩次定點守望增加至三次以上。鐵警與車站建立安全聯防網，由鐵警、保全及車站人員每半小時交錯派員巡邏，加強站區安全維護工作；站方與鐵警組成關懷小組：對於站區內旅客異常行為，進行關懷勸導；另外，也協請台北市政府社會局加強無家者的輔導安置。

台鐵表示，將持續與鐵警局及台北市政府社會局密切聯繫合作，透過「治安防範」與「社會關懷」雙軌並行，從根本改善車站環境安全，確保旅客與站區民眾的人身安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站大廳發生性侵案，引起譁然。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照
台北車站大廳發生性侵案，引起譁然。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照

