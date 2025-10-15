小琉球騎士下坡剎車不及狠摔盆栽叢中 在地人籲不要騎這條路

一名腳踏車騎士14日騎在小琉球民族路往中山路方向時，因道路為陡降坡，騎士剎車不及直接衝進對向民宅門口的盆栽，整個人摔到盆栽叢中。警方統計，這已是此路段今年第3起事故；在地人表示，小琉球民族路是陡坡，不熟悉此路段最好避開。

事發在14日下午近2時，有網友在臉書「小琉球聯盟」PO出影片，只見騎士從民族路一路往下暴衝，經過中山路口時還差一點被橫向的機車騎士撞到，最後整個衝往對向民宅前的盆栽叢中，倒地不起。

住戶聽到巨響後出門查看，直問「要不要緊啊，嚇死我了！」後經住戶及路人協助，騎士爬起來，所幸只有輕傷；騎士及住戶事後都沒報案。警方統計，這已是此路段今年第3起事故，今年5月也曾發生兩名外籍遊客雙載騎經此路段，剎車不及與橫向機車相撞的車禍意外。

PO影片的在地居民表示，遊客從停機坪要到白沙尾，Google 地圖通常會引導走民族路陡坡，因為不熟悉此路段、不熟悉交通工具，很容易發生車禍，建議多繞路從遊客中心前的路下來，避開此路段。