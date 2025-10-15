快訊

影／不要命！拒檢狂徒衝撞警車逆向逃 警開5槍開罰14萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

黃姓男子因無照駕駛昨深夜在桃園警分局大樹派出所轄區違規右轉拒檢逃逸，今凌晨現蹤遭中路派出所發現，竟駕車衝撞警車後，沿著中山路逆向狂飆，警開5槍爆胎後，於2公里外的八德區圍捕到案，光是闖紅燈、蛇行、逆向等交通違規罰鍰高達14萬餘元。

桃園分局說明，大樹所員警昨晚10時45分在轄區巡邏時，發現有輛豐田牌深色休旅車由桃園區桃鶯路紅燈違規右轉至建國路，巡邏員警立刻上前攔查取締，沒想到駕駛黃男不願配合，沿建國路左轉延平路高速逃逸，為避免發生危險，警方放棄追逐並通報警網攔查。

中路所巡邏警網今天凌晨1時30分，發現稍早違規拒檢休旅車現蹤於中山路，立即尾隨在後，駕駛黃男在桃園市政府前路口發覺後方有警網尾隨，又加速逃逸，警方再度通報並發動攔截圍捕。

黃男行經中山、正光路口時，見前方有中路所警車擋道，竟加速油門衝撞警車後，沿著中山路一路逆向2公里往中壢方向行駛，中路所員警見黃男逆向行為嚴重危害民眾生命安全，於是在中山路與延壽街口朝車輛輪胎連續射擊5槍。

黃男的車胎中槍後逐漸消氣爆胎，左轉至桃園區中山路與八德區茄冬路口時，桃園分局大批警車將車輛包夾強迫停車後，擊破車窗將26歲黃男拉下車制伏並逮捕，黃男供稱，擔心停車受檢遭警方為難才想逃，全案依公共危險、妨害公務等罪送辦。

桃園警方說，根據路口監視器顯示，黃男自衝撞警車後，逆向逃逸2公里的路程，違規部分包括有闖紅燈8件、逆向9件、蛇行及無照駕駛，均依法開單告發，罰鍰最高可達14餘萬元。

黃姓男子無照駕駛在桃園區桃鶯路紅燈違規右轉拒檢一路逃，先在桃園區中山、正光路口衝撞警車後，一路逆向2公里，遭警開5槍射破輪胎，直到八德區茄苳路遭警破窗逮捕，包括闖紅燈、蛇行、逆向等違規項目，警開罰14萬餘元。圖／桃園警分局提供
