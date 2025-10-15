聽新聞
前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭
宜蘭頭城鎮今天上午發生溺水意外，77歲吳姓老翁外出至下埔里四十甲溼地魚塭捕魚，疑似不慎失足跌落魚池中，家人找不到人案報。警消獲報後，民間救難隊員協助潛水搜救，10時46分發現老翁溺斃，衣著完整。
警消於今天上午9時06分接獲報案，家屬表示吳翁早上出門後久未返家，頭城鎮三和路附近魚塭失聯，手機無法聯繫，懷疑落水。
消防人員趕抵現場，協請民間救難隊潛水搜尋，歷經近兩小時才在在魚塭底部尋獲吳翁，拉上岸時已氣絕身亡，家屬放棄急救。
警方調查，吳翁當時原至親戚魚塭協助捕魚，疑似不慎失足溺斃，初步排除外力介入，確切死因將報請檢方相驗，呼籲長者外出務必有人陪同或攜帶定位裝置，家屬亦應隨時掌握動向與健康狀況，以避免憾事發生。
