前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭城鎮今天上午發生溺水意外，77歲吳姓老翁外出至下埔里四十甲溼地魚塭捕魚，疑似不慎失足跌落魚池中，家人找不到人案報。警消獲報後，民間救難隊員協助潛水搜救，10時46分發現老翁溺斃，衣著完整。

警消於今天上午9時06分接獲報案，家屬表示吳翁早上出門後久未返家，頭城鎮三和路附近魚塭失聯，手機無法聯繫，懷疑落水。

消防人員趕抵現場，協請民間救難隊潛水搜尋，歷經近兩小時才在在魚塭底部尋獲吳翁，拉上岸時已氣絕身亡，家屬放棄急救。

警方調查，吳翁當時原至親戚魚塭協助捕魚，疑似不慎失足溺斃，初步排除外力介入，確切死因將報請檢方相驗，呼籲長者外出務必有人陪同或攜帶定位裝置，家屬亦應隨時掌握動向與健康狀況，以避免憾事發生。

民間救難隊員在魚池底部找到溺斃的老翁。圖／警方提供
民間救難隊員在魚池底部找到溺斃的老翁。圖／警方提供
溺斃的老翁遺體被抬上池邊。圖／警方提供
溺斃的老翁遺體被抬上池邊。圖／警方提供

親戚 溺水

相關新聞

北車大廳離譜性侵案為何拍攝者不救 律師分析5關鍵原因

台北車站大廳驚傳性侵案，據了解，現場有多人目擊，甚至拍照錄影，但無人上前阻止，有馬來西亞籍旅客見狀趕緊報警。對此，律師王...

竹北某幼兒園設生態池釀女童溺斃 園方致歉：那是滯洪池

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外。王姓負責人今出面哽咽致歉，強調已全力配...

竹縣新豐家具廠大火冒濃煙 廢床墊堆燃千平方公尺

新竹縣政府環保局位於新豐鄉瑞興村的巨大家具廠，今天中午12點許突然發生火警，因廠內堆置大量廢床墊，火勢快速竄升，造成濃煙...

竹北1歲半女童跌入生態池不治…園方11月中停業 檢方已介入調查

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。新竹地檢...

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車 車毀釀2傷

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，昨晚再發生一起事故。一名27歲彭男昨晚駕車行經國一楊梅路段，疑使用輔助駕駛系統衝進休息...

汽機車行車起糾紛 騎士竟朝車內丟鞭炮差點火燒車

新北市中和區中正路與中山路2段路口，今天中午發生汽、機車因行車起糾紛，騎士竟涉嫌朝車內丟擲鞭炮，差點造成火燒車。涉案騎士...

