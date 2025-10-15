北車大廳離譜性侵案為何拍攝者不救 律師分析5關鍵原因

台北車站大廳驚傳性侵案，據了解，現場有多人目擊，甚至拍照錄影，但無人上前阻止，有馬來西亞籍旅客見狀趕緊報警。對此，律師王至德表示，很現實的是，「路見不平拔刀相助」並不是一件可以被要求的事，所能仰賴的還是只有公民教育與社會風氣。他在路上看到有人需要協助時會盡量伸出援手，希望小小的善意有機會引起漣漪，「因為我也有個女兒，我也希望她能活在一個安全充滿善意的社會」。

王至德在「法老王 - 王至德律師」臉書粉專表示，台北車站旅客眾多，就算是晚上10點也人來人往。性犯罪向來是發生在私密空間或是不易被人發現的場所，就算是在公眾場所通常也是遮遮掩掩、偷偷摸摸，絕不會是從從容容的模樣。可是就在前幾天，居然有一名女子在台北車站大廳被人性侵。

王至德說，現場人來人往，甚至有他人坐在一旁，卻沒人上前關心或援助，直到一名外國旅客報警後，才有警察到場將其逮捕，更發現這名男子是一名通緝犯。

發生地點是在台北車站人潮洶湧的場所，讓人覺得不可思議，不過，王至德表示，真正該驚訝的點是時間，而不是地點或事件，事發時間是在下午3點多。對於網友質疑被害人這時間為何醉倒，「只要她沒有妨害到別人，又有什麼關係？有的網友以此暗指被害者的行為不適當，在我看來就是在檢討被害者而已」。

為什麼十多分鐘，都沒有其他路人上前詢問或伸出援手？王至德表示，可以從5個方面討論，從是否意識到該名女子需要幫助的觀點來看，北車大廳人來人往，大部分的人可能就是匆匆看一眼就往前走了。有的人看到女子被拖到一旁，可能以為該名男子是女子的朋友在幫她拉到一旁才不會擋到路人。而只看到侵犯過程的人又可能以為他們是情侶，只是行為可能過激了點。沒有從頭到尾目睹的人，可能根本不知道有犯罪正在發生。

王至德表示，就算是從頭到尾都在看的人，也可能會掙扎於上前幫忙是否會惹禍上身的矛盾。尤其是過往幾年發生過不只一次看到有人車禍而幫忙報警、叫救護車，事後對方卻反咬報警的人是肇事者的事件，也讓人對於路見不平，是否要拔刀相助猶豫不決，甚至可能發展成「事不關己，己不關心」。

雖然台灣治安相較於許多國家算是比較安全，王至德表示，這次發生在光天化日之下，本來應該是覺得很安全的時間，對於女性而言無疑的更是一種衝擊，自然更能同理被害人。

「路見不平拔刀相助」無法要求，王至德表示，所能仰賴的還是只有公民教育與社會風氣，可是這些就是平常常被我們忽略的東西，只有在類似事件發生的時候才會又被拿出來重新檢視，然後喊個幾下就又無消無息，等到下一次發生的時候，再重新來一次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康