7旬翁迷途徘徊街頭 中壢警靠「猜名字」成功助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

13234654 1
所幸後續老翁說出了名字的音，經警方耐心比對30分鐘終於查出身分。圖：讀者提供

桃園市一名78歲詹姓老翁日前下午17時許迷途在中壢區同慶路徘徊，中壢警分局員警獲報趕抵現場，發現他行動緩慢、語焉不詳，便先帶回派出所休息。所幸後續老翁說出了名字的音，經警方耐心比對30分鐘終於查出身分，並聯繫家屬前來帶回，女兒見父親平安頻頻道謝。

13234654 2 scaled
警方發現老翁行動緩慢、語焉不詳，便先帶回派出所休息。圖：讀者提供

仁愛派出所說明，警員劉韋宏、黃詩棋日前晚間17時許，正在執行巡邏勤務時，接獲熱心民眾報案，說是在同慶路上有一名老伯伯疑似迷途在路上徘徊，立即趕赴現場協助。到場後發現，詹翁拄著拐杖行動緩慢、語焉不詳，無法清楚說出自己的身分資訊，員警擔心其的身體狀況，決定先將他攙扶上巡邏車，帶回派出所稍事休息，並主動提供飲水安撫情緒。

警方提到，詹翁突然說出了自己的名字，即便只知字音不知字形，但員警如獲至寶開始猜字排列組合，30分鐘後終於透過警政系統比對出他的身分，也順利聯繫上他的女兒，女兒趕抵派出所見到父親平安無恙，不斷向警方表達感謝之意，她說父親記憶力最近開始退化，不曾發生過這樣的事情，之後會再多加注意父親的狀況。員警也貼心提醒家屬，可向區公所申請「愛心手環」或協助父親配戴「定位裝置」，以利走失時能迅速協尋歸家，並鼓勵至分局偵查隊為長者進行指紋建檔，提高警方尋人效率。

中壢分局長林鼎泰表示，警方除了打擊犯罪，也持續秉持「視民如親」的精神為民服務。提醒民眾家中如有年長或失智親人，可多加留意其日常活動範圍，並申請相關防走失服務，共同營造長者與失智患者安全友善的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。

