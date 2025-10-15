快訊

竹北某幼兒園設生態池釀女童溺斃 園方致歉：那是滯洪池

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外。王姓負責人今出面哽咽致歉，強調已全力配合檢調單位調查，同時也主動辦理停業，協助收托幼童的轉托到其他的托嬰中心。

據了解，事發於8日上午11時許，該托嬰中心師生比為3位老師帶10位幼兒，該班師生在園區戶外活動中心進行課程，女童獨自1人到園區戶外的造景生態池，該池水深約25公分，以木柵欄圍繞，柵欄約50公分高，但有一處約50到100公分寬的缺口。事發時，女童疑自行爬近池邊，趴在水面觀察時不慎失足跌入。

王姓負責人指出，該生態池是建築法規內的滯洪池，因為會積水，園方就種植一些花、養一些小魚。對於幼童意外墜落在幼兒園的園內的生態池不幸身故以及孩子的離去與家長的傷痛，「我們感到萬分的愧疚與自責，未能做到徹底守護孩子的安全，我們責無旁貸，我們願意誠實面對，依法承擔一切的責任。」

王姓負責人強調，有關事情發生的經過跟相關的法律責任，本園全力配合檢調單位的調查，並遵從主管機關的指示與處置。同時也主動辦理停業，協助收托幼童的轉托到其他的托嬰中心。

王姓負責人表示，能理解社會各界的關注跟悲痛，我們會用最謙卑、最負責的態度面對此事，在此向社會大眾致上最深的歉意。再多的自責跟承擔，都不及受苦家庭的萬分之一，「我們願所有的悲痛能夠化成光跟力量，一起撫慰受創的家庭」。

記者追問當天狀況，王姓負責人表示，因為那天她不在場，剛好出門辦事，出門前還跟老師說「把孩子顧好」。

竹北市民代表游雅婷指出，該幼兒園並非首次發生幼童失足落水事件，過去曾有孩子跌入水池，僅因年齡較大、未釀憾事而未引起外界注意。她質疑，幼兒園附設遊戲環境竟設有水池，顯然忽視幼童安全風險，相關單位是否確實落實檢核、排除危險值得檢討。游雅婷強調，園區內的遊戲場周邊應確認無任何危險設施，水池本身就是對幼兒極大的威脅。

她批評，園方明知多次發生意外仍未改善，園長對安全問題消極以對，讓水池持續存在園區中，加上周遭缺乏嚴密防護措施，顯示管理明顯疏失。事發後園方向家長召開線上說明會，卻未清楚交代經過，甚至暗示家長勿對外發言。她呼籲，新竹縣政府應盡速委由專業團隊入園輔導，全面檢視並排除危險設施，確保幼童能在安全、安心的環境中快樂成長。

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約25公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約25公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外，該托嬰中心今發聲明致歉。圖／園方提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心發生1歲半女童溺斃園區內約25公分深的生態池意外，該托嬰中心今發聲明致歉。圖／園方提供
事發後該幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池也已用封鎖線圍起。圖／家長提供
事發後該幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池也已用封鎖線圍起。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供

幼兒園 托嬰 女童

