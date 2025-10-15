女童竹縣幼兒園溺斃竹市也有設校 營運狀況曝光

新竹縣竹北市一間幼兒園附設托嬰中心被爆出有一歲半女童掉入水深25公分的生態池，最終搶救不治；該幼兒園主打華德福教育，深受家長青睞，在新竹市也有設校，對此，新竹市府調查，立案於竹市的該間幼兒園先前都已通過安全檢查，評鑑也都合格，目前正常營業。

據悉，發生憾事的幼兒園該幼兒園深受家長青睞。有家長指出，該幼兒園主打園區大，還可以學樂器，要參觀還需先繳300元上完親職講座才能入內，如今卻傳出憾事，令所有家長不敢置信。

教育處表示，立案於竹市的私立幼兒園已於113學年度通過幼兒園公共安全檢查。在上一評鑑週期中，該園於「設立與營運」、「總務與財務管理」、「教保活動課程」、「人事管理」、「餐飲與衛生管理」及「安全管理」等六大項目，評鑑結果均為合格。

教育處說明，市府將持續重視幼兒教育的安全與品質，並加強竹市轄內幼兒園設施設備、教保服務及安全管理之督導與查核，確保幼童能在健康、安全及優質的環境中安心成長。

據了解，事發於8日上午11點多，當時該班師生在園區戶外活動中心進行課程，照顧女童的許姓老師未發現少了一名幼童，直到別班的吳姓老師清點人數時察覺異常，又有其他孩子發現「生態池有人」，才發現女童已溺斃於生態池內。

該生態池位於園內戶外造景區，水深約25公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。事發時，女童疑自行爬近池邊，趴在水面觀察時不慎失足跌入。