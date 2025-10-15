竹北1歲半女嬰跌落20公分深生態池溺斃 監視器死角與防護漏洞惹議

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童跌入20公分深的生態池，經送醫搶救仍不治。竹北議員蔡蕥鍹批，生態池的外圍雖然設立柵欄，但沒想到還是有縫隙讓幼兒鑽入，而女嬰鑽進去的位置又是監視器的死角，顯見環境管理疏失。

蔡蕥鍹今天對此深感痛心，她說這家秉持華德福教育理念貼近自然的幼兒園，在竹北並不多見，發生這樣的事大家都感到非常遺憾。

蔡蕥鍹指出，本案發生在10月8日，事發當天有3位老師照顧9位幼兒，依照這樣的師生比，基本上幼兒應該可以得到妥善照顧，因此幼兒爬行至水池造成溺斃，與水池邊防護措施不足及整體環境管理不當有關。

蔡蕥鍹說，該托嬰中心在2023年評鑑等級為乙等，且具有準公共化資格，此事突顯環境管理不當問題。主管機關在審核幼兒園環境安全時，難道沒有發現嗎？沒有提出要求改善嗎？究竟是怎麼通過的？ 更誇張的是，女童爬入的縫隙是監視器無法拍到的死角，到底是怎麼管理的？

