北車通緝犯「假裝街友」性侵醉女 涉竊遭判刑6月直接入監執行

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國慶連假前夕，台北車站竟發生離譜的性侵案。遭判刑6月確定的通緝犯邱勝明，9日在北車大廳跟其他街友喝酒後，見一名外籍女子喝醉，色心大起，不顧人來人往情況，把女子拖到牆邊猥褻並性侵得逞，過程長達約10分鐘，犯後悠哉逃逸。鐵警事後調閱監視器畫面抓到邱男，警詢後依乘機性交等罪送辦，通緝部分解送歸案。

針對案情，鐵警稱由於涉及台北地檢署檢察官指揮偵辦，不會主動對外說明，但強調「邱男不是列管的街友」。

據了解，邱勝明（44歲）有多項竊盜前科，2024年間在桃園市見一輛小貨車未拔鑰匙，心生歹念開走，行駛至新北市後，又趁機偷走一輛停放路邊的微型電動二輪車，甚至將電動車放進貨車後斗，邱男先後兩起竊盜案均遭判刑確定，應合併執行徒刑6個月，可易科罰金。

然而邱男因無力繳納罰金，拒不到案，遭桃園地檢署發布通緝，未料他不僅未躲藏，反而悠哉現身台北車站，甚至「假裝自己也是街友」跟其他街友喝酒作樂。

10月9日下午，邱男與數名街友在北車大廳飲酒作樂，席間一名外籍女子醉倒在地，邱男見狀上前將她拖至牆邊，起初他靠著牆角坐著，將女子雙腿拉向自己腰間，接著又將她上半身抬起，試圖掩飾性侵行為，孰料過程全被監視器及現場民眾拍下。

當時北車大廳人潮眾多，一名馬來西亞籍旅客恰巧目擊，震驚之餘立刻請友人報警，鐵路警察獲報趕抵，調閱監視器畫面「亡羊補牢」追查，才順利逮捕邱男，警詢後依乘機性交罪、公然猥褻罪嫌移送法辦，通緝部分則解送歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北車站大廳。圖／聯合報系資料照
台北車站大廳。圖／聯合報系資料照

