高雄短裙妹搭捷運疑遭跟拍 急求助民眾抓人不告了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名短裙妹昨晚搭乘高雄捷運列車，發覺1名男子在車廂內便一再拿手機對著她，直到下車在跟她走電扶梯，她回頭又見男子尾隨，懷疑對方偷拍，向民眾求助，抓住他報警查辦。後來她得知男子持有身心障礙手冊，不願提告，警方依違反社會秩序維護法處理。

昨天晚間近7時，20歲潘姓女子搭乘捷運到高雄捷運到大寮捷運站，發覺21歲的蔡姓男子在車廂內就像是在偷拍她，到大寮站後走電扶梯上樓，蔡又跟在她後面，她一轉頭，竟發覺蔡拿手機鏡頭向上，一見她回頭，裝若無其事。

潘女到車站出口閘門，奔向1名男乘客求救，男乘客抓著蔡姓男子報警，蔡男一再滑手機，反覆說「對不起」。潘女要他不要刪手機照片。直到警方抵達，在蔡男手機已經沒找到拍攝潘女的影像。

警方表示，員警將雙方帶回派出所，潘女後來得知蔡男持有身心障礙手冊，不追究性騷和跟騷法，警方才以違反社會秩序維護法，將全案移送裁罰。

1名女子搭高雄捷運疑遭跟拍，到大寮站求助乘客抓人。圖／擷取Google maps
1名女子搭高雄捷運疑遭跟拍，到大寮站求助乘客抓人。圖／擷取Google maps

高雄捷運 車廂 電扶梯

