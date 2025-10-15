獨／女童幼園溺斃…生態池設置原因曝 家長爆早有孩童跌落

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬王駿杰／新竹即時報導

新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約20公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，暫排除外力介入，相關責任仍待釐清。有家長爆料，孩童掉落非首次。

有家長指出，該生態池設置於幼兒園園區內，園方原意是讓孩子在情緒浮躁時，能透過觀賞魚群達到安撫、平靜心緒的效果，是園區「貼近自然、引導感官學習」的一部分教學設計，水深也僅約20公分。

該家長表示，因托嬰中心與幼兒園登記同址，也在同一處，先前已有2名孩童跌入生態池，但當時跌落的孩童年紀都比較大，水淺能自行脫困，園方主打貼近自然，卻未與幼童活動區明確區隔，對1、2歲托嬰孩童來說，這樣的造景根本是陷阱。新竹縣社會處則表示，未接獲通報2名孩童曾跌落。

據了解，事發於8日上午11時許，當時該班師生在園區戶外活動中心進行課程，照顧女童的許姓老師未發現少了一名幼童，直到別班的吳姓老師清點人數時察覺異常，又有其他孩子發現「生態池有人」，才發現女童已溺斃於生態池內。

該生態池位於園內戶外造景區，水深約20公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。事發時，女童疑自行爬近池邊，趴在水面觀察時不慎失足跌入。

新竹縣消防局指出，8日上午11時7分接獲有幼童疑似溺水案，線上人員立即指導現場施作心肺復甦術，救護人員於11時14分抵達現場後，執行高級心肺復甦術與緊急救護處置，並於11時32分將女童送往竹北台大生醫醫院，女童一度恢復自主呼吸與心跳，經搶救仍於下午2時宣告不治。

竹北市民代表游雅婷認為，溺水是高度可預防的意外傷害，若托嬰中心與幼兒園共同使用活動場域，主管機關應同步納入安全評估與風險管理，尤其1至4歲幼兒為溺水高風險族群，即便水深僅10公分，也可能造成致命危險，呼籲主管機關檢視園區共同使用空間的安全設施與隔離措施，並將其納入托嬰中心的年度評鑑與安全考核項目，避免類似悲劇再度發生。

事發後該幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池也已用封鎖線圍起。圖／家長提供
事發後該幼兒園及托嬰中心緊急停業，生態池也已用封鎖線圍起。圖／家長提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約20公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供
新竹縣竹北市某幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼童溺斃悲劇，一名1歲半女童疑自行爬向園區內約20公分深的生態池，不慎跌入水中，經送醫搶救仍不治。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約20公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約20公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約20公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供
該生態池位於園內戶外造景區，水深約20公分，原設計作為觀察魚群與自然生態的空間，並非供孩童戲水使用。雖設有圍欄，但高度與間距明顯不足，部分區域甚至留有兩處較大的缺口，幼童可輕易鑽入。圖／家長提供

