影／桃園龍門街平房深夜惡火吞噬 屋內3大人1童奔逃脫困送醫

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區龍門街1棟2層樓平房今天凌晨突然起火燃燒，烈焰照亮夜空、濃煙直竄天際，現場傳出多起大小爆炸聲響，嚇醒周遭民眾，桃市消防局據報到場，將屋內脫困的3名六旬男女與1名稚齡男童預防性送醫檢查，起火原因待釐清。

119勤指中心今天凌晨0時50分接獲民眾報案，表示位於桃園區龍門街一處民民宅發生火警，由於鄰近為住宅區，消防局不敢大意，立刻派出第一救災救護大隊中路分隊15輛消防車、4輛救護車共48名救難救護人員前往搶救。

消防人員於到場發現，一棟2層樓鋼筋混凝土的RC結構建築物全面陷入火海中，由於住戶一樓堆放許多資源回收雜物，其中不乏些許油漆桶，火勢由1樓向上燃燒，連2樓也慘遭吞噬，燃燒面積約9坪大小。

消防局說，63歲張姓屋主偕同64歲胡姓妻子及8歲胡姓孫子，以及屋主的68歲兄長，起火時及早發現，一家大小立刻向外奔逃，擔心他們吸入濃煙，因此將4人預防性送醫。

消防人員抵達後，立刻部署水線救援，火勢在凌晨1時29分或得控制，由於屋內雜物眾多，直到2時37分撲滅，然後於4分鐘後殘火處理完畢，損失及起火原因調查中。

桃園市桃園區龍門街1棟2層樓平房今天凌晨突然起火燃燒，消防局派出大批人車前往灌救，將屋內脫困的3名六旬男女與1名稚齡男童預防性送醫檢查，起火原因待釐清。圖／桃市消防局提供
桃園市桃園區龍門街1棟2層樓平房今天凌晨突然起火燃燒，消防局派出大批人車前往灌救，將屋內脫困的3名六旬男女與1名稚齡男童預防性送醫檢查，起火原因待釐清。圖／桃市消防局提供
桃園市桃園區龍門街1棟2層樓平房今天凌晨突然起火燃燒，烈焰照亮夜空、濃煙直竄天際，現場傳出多起大小爆炸聲響，嚇醒周遭民眾。圖／桃市消防局提供
桃園市桃園區龍門街1棟2層樓平房今天凌晨突然起火燃燒，烈焰照亮夜空、濃煙直竄天際，現場傳出多起大小爆炸聲響，嚇醒周遭民眾。圖／桃市消防局提供

桃園 消防人員

