聽新聞
0:00 / 0:00
竹北托嬰中心幼兒溺斃生態池 縣府勒令停收新生、專案調查中
新竹縣竹北市一家主打「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼兒溺斃意外。一名1歲半女嬰意外掉入園內約20公分深的生態池中，經搶救仍不治身亡。新竹縣府社會處表示，已要求該托嬰中心不得新收托幼兒，會盤點臨近托嬰中心收托缺額，協助有轉托需求的家長。
新竹縣政府社會處今早說明，社會處接獲通報後，立即啟動相關作為，包含派員至托嬰中心了解事發經過，調閱監視器畫面，並查驗現場環境與人員配置。要求托嬰中心開家長說明會，且不得新收托幼兒；並與新竹縣托嬰協會合作盤點臨近托嬰中心收托缺額，協助有轉托需求的家長。
縣府社會處表示，同步通令要求各托嬰中心全面檢視安全措施，並加強兒童安全防護與照顧，以防止類似憾事再次發生。此案也由新竹縣學生輔導諮商中心入園，針對受影響幼生進行團體輔導，並將評估幼生需求，予以後續輔導資源，另組成安心服務團隊，持續提供支持協助。
針對該案已著手行政調查作業，成立專案小組，進行調查與人員訪談，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依調查結果，依兒童及少年福利與權益保障法及托育服務相關法規，予以裁處。
倘經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項各款行為，將依同法第97條處6萬至60萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法第83條各款情事，經查證屬實將處新臺幣6萬至60萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下並公布其名稱。
顯府社會處再次強調，對於幼兒照顧安全絕不寬貸，將以最嚴謹與公開的態度處理，並同步全面檢視縣內托嬰中心及幼兒園各場域的安全管理，亦加強中心及園內人員對於幼兒及幼生維護，確保每一位幼童的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言