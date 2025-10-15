竹北托嬰中心幼兒溺斃生態池 縣府勒令停收新生、專案調查中

新竹縣竹北市一家主打「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼兒溺斃意外。一名1歲半女嬰意外掉入園內約20公分深的生態池中，經搶救仍不治身亡。新竹縣府社會處表示，已要求該托嬰中心不得新收托幼兒，會盤點臨近托嬰中心收托缺額，協助有轉托需求的家長。

新竹縣政府社會處今早說明，社會處接獲通報後，立即啟動相關作為，包含派員至托嬰中心了解事發經過，調閱監視器畫面，並查驗現場環境與人員配置。要求托嬰中心開家長說明會，且不得新收托幼兒；並與新竹縣托嬰協會合作盤點臨近托嬰中心收托缺額，協助有轉托需求的家長。

縣府社會處表示，同步通令要求各托嬰中心全面檢視安全措施，並加強兒童安全防護與照顧，以防止類似憾事再次發生。此案也由新竹縣學生輔導諮商中心入園，針對受影響幼生進行團體輔導，並將評估幼生需求，予以後續輔導資源，另組成安心服務團隊，持續提供支持協助。

針對該案已著手行政調查作業，成立專案小組，進行調查與人員訪談，針對涉及人員疏忽或管理違失部分，後續將依調查結果，依兒童及少年福利與權益保障法及托育服務相關法規，予以裁處。

倘經調查確認托育人員違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項各款行為，將依同法第97條處6萬至60萬罰鍰，並得公布其姓名；另，如托嬰中心違反同法第83條各款情事，經查證屬實將處新臺幣6萬至60萬罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下並公布其名稱。