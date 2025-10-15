聽新聞
中市大里機車置物箱內財物屢傳遭竊 警查獲30歲失業男子犯案
台中市大里區新仁路一帶的機車坐墊下置物箱內財物最近屢傳遭竊，歹徒試著沿途隨機打開機車坐墊，看到置物箱裡有現金即偷走。警方據報後積極調閱監視，查出是無業的顏姓男子所為，日前在十九甲地區發現他的蹤影，帶回訊問後，依竊盜罪送辦，另亦持續清查相關案件。
據了解，顏姓男子（30歲）到案後，坦承因為找不到工作，在經濟拮据下趁深夜時沿街翻找路邊停放機車置物箱，只要沒有上鎖的就打開看看，得手萬餘元。他說，本以為深夜無人會發現，未料最終還是被警方查獲。
霧峰警分局長林中興今肯定十九甲所員警鍥而不捨，調閱多支監視錄影才將竊嫌逮捕，指示繼續清查相關案件。另亦提醒，貴重物品請勿置放在機車置物箱內，以免遭宵小趁機撬開坐墊行竊。
