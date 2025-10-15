中庄幫精神領袖「空董」雙十病逝 告別式日期曝

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台北市中山區中庄幫精神領袖「空董」張忠信10月10日病逝，享年80歲，家屬訂11月2日舉行告別式，地點在新北市板橋殯儀館景福廳，由於張忠信生前與萬華區華西街幫、大同區「下厝庄」等角頭結拜為異姓兄弟，並與娛樂圈部分人士也有交情，預料追思會當天會有不少本省掛兄弟、影視演藝工會人員出席，警方也將到場盤查蒐證。

據了解，張忠信3年前罹患帶狀皰疹後，免疫力系統下降，今年初又因呼吸困難送醫，雖經3個月治療有起色，但撐過農曆7月後病況惡化，雙十國慶當天凌晨去世，家屬決定低調處理後事，訃聞昨天曝光，未見有設立治喪委員會。

2000年初期，中庄幫仿傚日本黑幫將幫派企業化，在台北市中原街設立「中聯水果批發商行」，做為集團成員聚會處。2005年，有「黑道仲裁者」之稱的縱貫線老大「蚊哥」許海清逝世，張忠信與已故天道盟老大「圓仔花」陳仁治出面，主導邀集各路幫會，替許海清舉行「黑道世紀喪禮」，連日本知名黑幫「住吉一家」會長野口松男都跨海來台，讓「空董」名聲大噪。

2013年，台北市角頭四崁幫老大告別式，當時聲勢看漲的張忠信，帶領上百名黑衣小弟參加，引起警方關注。2014年，張忠信夥同好友參加老友「白狼」張安樂支持的反反服貿遊行，當時反服貿與反反服貿團體出現對抗，警政署懷疑有黑道分子介入，要求刑事局加強監控，警方後來依組織犯罪逮捕相關人。

張忠信早年獨具慧眼，一手炒熱星光幫藝人楊宗緯，並介紹給演藝界大亨許安進，但後來傳出楊宗緯不接通告、耍大牌等情事，以致衍生合約糾紛，張忠信介入「調解」後，被控恐嚇強取楊宗緯與華研國際公司的唱片合約，自此與楊宗緯分道揚鑣，此事並引發台北地檢署分案偵辦，張忠信等29人被檢方起訴。

中庄幫精神領袖「空董」張忠信10月10日病逝，家屬訂11月2日在新北板橋殯儀館舉行告別式。圖／讀者提供
中庄幫精神領袖「空董」張忠信10月10日病逝，家屬訂11月2日在新北板橋殯儀館舉行告別式。圖／讀者提供

老大 黑道

