中庄幫精神領袖「空董」雙十病逝 告別式日期曝

台北市中山區中庄幫精神領袖「空董」張忠信10月10日病逝，享年80歲，家屬訂11月2日舉行告別式，地點在新北市板橋殯儀館景福廳，由於張忠信生前與萬華區華西街幫、大同區「下厝庄」等角頭結拜為異姓兄弟，並與娛樂圈部分人士也有交情，預料追思會當天會有不少本省掛兄弟、影視演藝工會人員出席，警方也將到場盤查蒐證。

據了解，張忠信3年前罹患帶狀皰疹後，免疫力系統下降，今年初又因呼吸困難送醫，雖經3個月治療有起色，但撐過農曆7月後病況惡化，雙十國慶當天凌晨去世，家屬決定低調處理後事，訃聞昨天曝光，未見有設立治喪委員會。

2000年初期，中庄幫仿傚日本黑幫將幫派企業化，在台北市中原街設立「中聯水果批發商行」，做為集團成員聚會處。2005年，有「黑道仲裁者」之稱的縱貫線老大「蚊哥」許海清逝世，張忠信與已故天道盟老大「圓仔花」陳仁治出面，主導邀集各路幫會，替許海清舉行「黑道世紀喪禮」，連日本知名黑幫「住吉一家」會長野口松男都跨海來台，讓「空董」名聲大噪。

2013年，台北市角頭四崁幫老大告別式，當時聲勢看漲的張忠信，帶領上百名黑衣小弟參加，引起警方關注。2014年，張忠信夥同好友參加老友「白狼」張安樂支持的反反服貿遊行，當時反服貿與反反服貿團體出現對抗，警政署懷疑有黑道分子介入，要求刑事局加強監控，警方後來依組織犯罪逮捕相關人。