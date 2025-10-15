台南仁德3棟鐵皮連棟工廠深夜竄火救出2人 灌救到天亮
台南仁德區大同路三段今深夜2點多發生一起火警，3棟鐵皮連棟工廠竄出濃煙，且火勢猛烈，消防局獲報派遣大批消防人車灌救，抵達現場先後救出2名民眾，其中一名69歲男子預防性送醫，而火勢從深夜搶救至清晨5點多，才順利撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。
消防局今深夜2點44分接獲報案，仁德區大同路三段發生火警，共派遣29車63人前往搶救，消防人員抵達時，現場為3棟鐵皮連棟工廠，分別為汽車修配廠、團購批發公司及建案樣品屋，其中配修廠及團購批發公司均有猛烈火勢、濃濃黑煙不斷竄出，且屋內疑有民眾受困，消防人員不敢大意，趕緊布水線灌救。
消防人員利用架梯方式從2樓救出團購公司43歲張姓屋主，以及引導疏散汽車修配廠69歲盧姓屋主，其中，盧男因被濃煙嗆傷、預防性後送成大醫院觀察。
火勢約在3點多獲得控制、約5點順利撲滅，而3棟鐵皮建築分別燃燒面積，團購公司燃燒約200平方公尺、汽車配修廠約50平方公尺、樣品屋約10平方公尺，燃燒雜物、機車及裝潢材料等，詳細起火原因、財物損失等有待進一步調查釐清。
