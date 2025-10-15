快訊

風災後3個月2000噸「光電廢棄物」還在清！90天追蹤調查處理亂象

297萬人今早被錢香醒！11檔台股ETF發股利161億元

台南仁德3棟鐵皮連棟工廠深夜竄火救出2人 灌救到天亮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南仁德區大同路三段今深夜2點多發生一起火警，3棟鐵皮連棟工廠竄出濃煙，且火勢猛烈，消防局獲報派遣大批消防人車灌救，抵達現場先後救出2名民眾，其中一名69歲男子預防性送醫，而火勢從深夜搶救至清晨5點多，才順利撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。

消防局今深夜2點44分接獲報案，仁德區大同路三段發生火警，共派遣29車63人前往搶救，消防人員抵達時，現場為3棟鐵皮連棟工廠，分別為汽車修配廠、團購批發公司及建案樣品屋，其中配修廠及團購批發公司均有猛烈火勢、濃濃黑煙不斷竄出，且屋內疑有民眾受困，消防人員不敢大意，趕緊布水線灌救。

消防人員利用架梯方式從2樓救出團購公司43歲張姓屋主，以及引導疏散汽車修配廠69歲盧姓屋主，其中，盧男因被濃煙嗆傷、預防性後送成大醫院觀察。

火勢約在3點多獲得控制、約5點順利撲滅，而3棟鐵皮建築分別燃燒面積，團購公司燃燒約200平方公尺、汽車配修廠約50平方公尺、樣品屋約10平方公尺，燃燒雜物、機車及裝潢材料等，詳細起火原因、財物損失等有待進一步調查釐清。

台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防人車抵達現場趕緊布水線搶救，火勢今清晨5點多順利撲滅。圖／讀者提供
台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防人車抵達現場趕緊布水線搶救，火勢今清晨5點多順利撲滅。圖／讀者提供
台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防局獲報派遣大批消防人車灌救，抵達現場先後救出2名民眾，其中一名69歲男子預防性送醫，火勢從深夜搶救至清晨5點多，才順利撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。圖／讀者提供
台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防局獲報派遣大批消防人車灌救，抵達現場先後救出2名民眾，其中一名69歲男子預防性送醫，火勢從深夜搶救至清晨5點多，才順利撲滅，詳細起火原因仍待調查釐清。圖／讀者提供
台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防人車抵達現場趕緊利用器材破門入室搶救。圖／讀者提供
台南仁德區大同路三段一處鐵皮連棟工廠今深夜2點多發生火警，消防人車抵達現場趕緊利用器材破門入室搶救。圖／讀者提供

消防人員 台南

延伸閱讀

「輝達二把手」喊建構最強 AI 系統 為未來千兆瓦 AI 工廠提供支援

全面燃燒！桃園楊梅穀倉冒惡火 消防緊急灌救

桃園楊梅區農會穀倉火警！燃燒米糠竄出黑煙 幸無人受困

影／澎湖七旬翁落海驚魂 消防海陸合力救脫險

相關新聞

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

新竹縣竹北市一家主打「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼兒溺斃意外。一名1歲半女嬰意外掉入園內約20公分深的...

台南永康移工宿舍傳火警疏散13人 疑電動機車起火

台南永康四維街一處4層樓移工宿舍今早6點多發生火警，1樓停車處竄出白煙，消防局獲報派遣19車、37人前往救援，抵達現場發...

台南仁德3棟鐵皮連棟工廠深夜竄火救出2人 灌救到天亮

台南仁德區大同路三段今深夜2點多發生一起火警，3棟鐵皮連棟工廠竄出濃煙，且火勢猛烈，消防局獲報派遣大批消防人車灌救，抵達...

快改道！國1南向林口路段聯結車和小客車追撞 紫爆回堵3公里

用路人快改道！高速公路局表示，今天清晨4時44分，國道1號南向38.6K林口A前，發生1輛聯結車和1輛自小客車追撞事故，...

影／屏東縣琉球鄉電動機車換電站突竄濃煙 無人受傷

屏東縣消防局今下午3時25分接獲報案，琉球鄉中山路一間電動機車換電站發生火警，現場竄出濃煙，火勢在1小時後撲滅，現場無人...

影／婦人迷途12公里走失高美濕地 警暗夜巡邏助返家化解危機

台中市清水區高美濕地風景秀麗，是遊客必遊的熱門景點，但人煙稀少，夜晚常常暗藏風險；清水分局高美派出所日前於夜間執行巡邏勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。