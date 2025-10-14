獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

新竹縣竹北市一家主打「貼近自然環境」的幼兒園附設托嬰中心，上周驚傳幼兒溺斃意外。一名1歲半女嬰意外掉入園內約20公分深的生態池中，經搶救仍不治身亡。檢警相驗初步研判為意外溺斃窒息死亡，已排除外力介入，相關責任仍待釐清。

據了解，8日上午11時許，該女嬰不明原因自行爬向戶外生態池邊，該生態池約20公分深，為園內戶外造景，非供孩童玩耍使用。該女嬰趴在水面好奇觀看，疑似在觀察水面時失足跌落，園方雖在生態池外設有圍欄，但高度與間距不足，小朋友仍可自行鑽入。

由於當時該班師生均移至教室外活動，照顧女嬰的許姓老師未發現少了一名幼童，直到別班的吳姓老師清點人數時發現少了一人，循線搜尋才發現女嬰溺斃在生態池內。

檢警相驗，女嬰死因為溺斃窒息，已排除外力介入，至於負責照顧女嬰的許姓老師和幼兒園負責人是否涉及過失致死罪嫌仍待釐清，新竹縣府相關單位也將持續釐清現場安全設施是否符合幼托安全規範，以及園方是否落實照護管理。

竹北市民代表游雅婷表示，對生命的殞落深感遺憾，該托嬰中心與幼兒園登記於同一地址，園方強調「貼近自然環境」的教育理念，園區內設有生態池，但也因此釀成憾事。目前社會處已介入行政調查，檢調單位同步進行司法程序。