影／婦人迷途12公里走失高美濕地 警暗夜巡邏助返家化解危機

台中市清水區高美濕地風景秀麗，是遊客必遊的熱門景點，但人煙稀少，夜晚常常暗藏風險；清水分局高美派出所日前於夜間執行巡邏勤務時，竟異常發現一名58歲迷途婦人，經查證已離家走失超過12公里遠，為維護遊客及民眾安全，經多次嘗試聯繫後，終於聯絡到婦人的家屬，將她安全送返家中休息。

清水分局表示，12日晚間21時許，高美派出所員警在高美濕地沿堤防邊執行巡邏勤務時，當行經清水區護岸路往北方一處無燈光且偏僻的堤防涼亭時，隱約發現有人影坐在椅子上，警員初以為自己眼花看錯，但考量到該處夜間極為昏暗且鮮少有人出沒，趨前近距離察看後，發現一名58歲的婦人兩眼無神呆坐著。

進一步詢問得知婦人無法正常表達，僅含糊表示「不知道自己何時步行出門，想找以前的朋友」。身上未帶任何證件，也無法提供家人聯繫方式。考量婦人狀況異常，為防止其發生危害，警方將她帶回派出所。員警主動提供泡麵讓她充飢，並利用警方系統交叉比對，終於確認了她的身分。

令人驚訝的是，這名婦人的住處竟位於遠在12公里外的沙鹿區七賢路上，據婦人的弟弟表示，這位姐姐獨居未婚，由於平時未同住，家人對她為何走到高美濕地感到困惑。更令家人驚訝的是，這竟然是婦人第一次走到這麼遠的地方，弟弟對警方的及時發現和熱心協助表示感謝，認為幸好警察發現得早，否則後果不堪設想。