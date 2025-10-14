影／婦人迷途12公里走失高美濕地 警暗夜巡邏助返家化解危機
台中市清水區高美濕地風景秀麗，是遊客必遊的熱門景點，但人煙稀少，夜晚常常暗藏風險；清水分局高美派出所日前於夜間執行巡邏勤務時，竟異常發現一名58歲迷途婦人，經查證已離家走失超過12公里遠，為維護遊客及民眾安全，經多次嘗試聯繫後，終於聯絡到婦人的家屬，將她安全送返家中休息。
清水分局表示，12日晚間21時許，高美派出所員警在高美濕地沿堤防邊執行巡邏勤務時，當行經清水區護岸路往北方一處無燈光且偏僻的堤防涼亭時，隱約發現有人影坐在椅子上，警員初以為自己眼花看錯，但考量到該處夜間極為昏暗且鮮少有人出沒，趨前近距離察看後，發現一名58歲的婦人兩眼無神呆坐著。
進一步詢問得知婦人無法正常表達，僅含糊表示「不知道自己何時步行出門，想找以前的朋友」。身上未帶任何證件，也無法提供家人聯繫方式。考量婦人狀況異常，為防止其發生危害，警方將她帶回派出所。員警主動提供泡麵讓她充飢，並利用警方系統交叉比對，終於確認了她的身分。
令人驚訝的是，這名婦人的住處竟位於遠在12公里外的沙鹿區七賢路上，據婦人的弟弟表示，這位姐姐獨居未婚，由於平時未同住，家人對她為何走到高美濕地感到困惑。更令家人驚訝的是，這竟然是婦人第一次走到這麼遠的地方，弟弟對警方的及時發現和熱心協助表示感謝，認為幸好警察發現得早，否則後果不堪設想。
清水分局高美派出所表示，呼籲民眾應多加關心家中長者或需要照護的親人，尤其是在外出時，最好能有人陪同。同時，建議為年長者配戴寫有聯絡方式的飾品、證件或手機，以便在走失或發生意外時能獲得及時協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言