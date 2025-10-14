他下藥強制猥褻 害女服務生手抖、步伐顛簸…法官判刑8年

陳姓男子3年前赴台南某養生館消費，趁女服務生短暫離開包廂，涉在啤酒內摻入藥物讓她飲用，待藥效發作後全身癱軟強制猥褻得逞，女方懷疑遭下藥報警，送醫驗出安非他命，經監視器她10次進出包廂從正常到步伐顛簸神色異常，法官認他犯以欺瞞方法使人施用毒品罪判8年。

陳說，2022年8月17日晚間10時30分許，前往養生館消費，期間由女方提供飲酒聊天及按摩等服務。他辯稱，並未在女方飲用啤酒內摻入含安非他命成分藥物，也未對她強制猥褻。案發當天，陳因女方服務到一半突然離開，養生館人員要他付錢，他也不願意，警察隨後就到場了。

女服務生說，當日在服務陳的過程中有離開包廂，到外面抽菸；抽菸時，因包廂門關著，看不到內部情形，回到包廂後，陳叫她喝酒，喝後就覺得苦苦的，對方就說啤酒放久就會苦。她說，當時覺得所喝的啤酒，跟平時喝的啤酒苦味不同。

「喝完後感覺很興奮、暈暈的、不太有力氣」她說，對方有摸她下面，後來因為她的電話響了，對方才停止動作。她表示，在服務對方過程中，身體有異樣，有下樓找店長，告知懷疑被下藥。她指出，本來服務時間預定2小時，雖然中途發現異樣告知同事，請同事幫忙注意安全，但因為時數還沒滿，所以又繼續服務。

女方至警局報案後，因身體不適由員警送醫治療，旋即於翌日凌晨2時5分許採集其尿液進行檢驗，尿液中遭檢驗出含有安非他命成分。

檢警調閱監視器畫面，曾數次進出包廂，在第1次至第5次走出包廂時，神情自然、舉止並無異樣，但自第6次走出包廂開始，她步伐顛簸、神色異常，甚至有身體晃動、手抖動情形。

據中山醫學大學附設醫院醫事檢驗科調查口服安非他命後症狀反應，使用者會在30分鐘至1個鐘頭內會有充滿力量、充滿活力，及極度興奮的快感，使用者會有虛幻的強烈自尊與自信，在藥物作用期間，病人常有重複動作及喃喃自語，不需睡眠而精神旺盛，也很少吃東西，然後藥效消失，使用者會有強烈的疲累、虛脫感覺。