為強化文化資產場所之火災應變機制與人員疏散能力，桃園市消防局第二大隊楊梅分隊特於楊梅錫福宮舉辦無腳本火災搶救演練。圖：楊梅分隊提供

桃園市楊梅地區擁有豐富的宗教文化資產，其中「楊梅錫福宮」不僅是在地重要信仰中心，也經常開放社區民眾進行日常運動及休憩活動。為強化文化資產場所之火災應變機制與人員疏散能力，消防局第二大隊楊梅分隊特於該處舉辦無腳本火災搶救演練。

救災行動需兼顧火勢控制與文化保護。圖：楊梅分隊提供

楊梅分隊表示，此次演練場所為錫福宮主體建築，建築物為地上4層地下1層RC構造建物，使用木造裝潢，具有高火載量，且第二、四面鄰近民宅、公園等重要公共設施，一旦發生火警，延燒風險極高，尤其第三面緊鄰之「楊梅伯公山老樹公園」內古樹已被列為文化資產，救災行動需兼顧火勢控制與文化保護。

演練情境模擬民眾於錫福宮地下空間從事運動時，因機房電氣異常發生火警。圖：楊梅分隊提供

楊梅分隊表示，演練情境模擬民眾於錫福宮地下空間從事運動時，因機房電氣異常發生火警，警報器響起後現場無自衛消防編組，現場人員嘗試初期滅火，無奈火勢過大，無法撲滅，部分民眾受困無法逃生，立即通報119請求支援。

楊梅分隊提到，消防人員獲報後迅速到場，第一梯次由楊梅分隊進入火場掌握狀況，發現仍有民眾受困，消防人員立即入室進行人命搜救，並由地面人員架梯將受困人員救出，現場同時設立指揮站，實施人員搜救、火勢撲滅與資產損害控制等程序。

楊梅分隊指出，此次演練內容包含「民眾通報」、「初期滅火」、「避難引導」、「傷患救護」、「雲梯車救援」、「水線射水滅火」、「CCIO戰術指揮架構」等重點項目。消防局共出動各式消防車輛17輛，總計參演消防人員47人，並結合宮廟人員、志工與民眾共同參與。

楊梅分隊表示，文化資產與宗教場所火災一旦發生，不僅關乎人命安全，亦關係地方歷史文化之永續保存。此次透過無預警實戰化演練，全面檢視應變作為與橫向聯繫能力，未來將持續推動各類高風險場所演練計畫，建構更完善的社區韌性與災害應變網絡。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅消防分隊前進錫福宮 無腳本演練守護文化資產