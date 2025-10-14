影／台陸漁船東引外海驚險絞網 海巡急馳現場協調化干戈

一艘國籍漁船「漁O號」昨日下午3時，在東引島西南方約7浬海域（禁限制水域外）作業時，與一艘大陸漁船發生絞網糾紛，「漁」船立即撥打118海巡報案電話求助，海巡署第十一巡防區於接獲報案後立即調派第十（馬祖）海巡PP-10082、PP-10037艇及PP-3571艇等三艘巡防艇援處 ，才讓糾紛得以平息。

海巡署第十一巡防區表示，他們一接獲通報後，立即調派第十（馬祖）海巡隊PP-10082、PP-10037及PP-3571等三艘巡防艇火速趕往現場協處，經海巡人員到場了解，雙方均無人員受傷，僅有部分蟹籠因網具糾纏遭勾壞，經協調後，陸方船長表示不予追究索賠，雙方當場簽立和解書，糾紛順利落幕。