影／台陸漁船東引外海驚險絞網 海巡急馳現場協調化干戈
一艘國籍漁船「漁O號」昨日下午3時，在東引島西南方約7浬海域（禁限制水域外）作業時，與一艘大陸漁船發生絞網糾紛，「漁」船立即撥打118海巡報案電話求助，海巡署第十一巡防區於接獲報案後立即調派第十（馬祖）海巡PP-10082、PP-10037艇及PP-3571艇等三艘巡防艇援處 ，才讓糾紛得以平息。
海巡署第十一巡防區表示，他們一接獲通報後，立即調派第十（馬祖）海巡隊PP-10082、PP-10037及PP-3571等三艘巡防艇火速趕往現場協處，經海巡人員到場了解，雙方均無人員受傷，僅有部分蟹籠因網具糾纏遭勾壞，經協調後，陸方船長表示不予追究索賠，雙方當場簽立和解書，糾紛順利落幕。
第十海巡隊指出，事發地點位於禁限制水域外，海巡署秉持「理性、和平、保護國人」原則，積極介入處理，避免衝突擴大。並再次提醒，國人如在海上遇有任何危急狀況，請立即撥打「118」海巡專線，海巡單位將於第一時間派艇前往支援，確保船舶及人員安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言