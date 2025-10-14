影／台陸漁船東引外海驚險絞網 海巡急馳現場協調化干戈

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

一艘國籍漁船「漁O號」昨日下午3時，在東引島西南方約7浬海域（禁限制水域外）作業時，與一艘大陸漁船發生絞網糾紛，「漁」船立即撥打118海巡報案電話求助，海巡署第十一巡防區於接獲報案後立即調派第十（馬祖）海巡PP-10082、PP-10037艇及PP-3571艇等三艘巡防艇援處 ，才讓糾紛得以平息。

海巡署第十一巡防區表示，他們一接獲通報後，立即調派第十（馬祖）海巡隊PP-10082、PP-10037及PP-3571等三艘巡防艇火速趕往現場協處，經海巡人員到場了解，雙方均無人員受傷，僅有部分蟹籠因網具糾纏遭勾壞，經協調後，陸方船長表示不予追究索賠，雙方當場簽立和解書，糾紛順利落幕。

第十海巡隊指出，事發地點位於禁限制水域外，海巡署秉持「理性、和平、保護國人」原則，積極介入處理，避免衝突擴大。並再次提醒，國人如在海上遇有任何危急狀況，請立即撥打「118」海巡專線，海巡單位將於第一時間派艇前往支援，確保船舶及人員安全。

國籍漁船「漁O號」昨日下午3時，在東引島西南方約7浬海域（禁限制水域外）作業時，與一艘大陸漁船發生絞網糾紛，海巡署第十一巡防區獲報後立即調派三艘巡防艇援處，才讓糾紛得以平息。圖／連江海巡隊提供
