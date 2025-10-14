影／基市公車座位風波 與北捷事件有兩巧合：男方踹人、女方是通緝犯

基隆市公車發生男女乘客用拖鞋打人、用腳踹人衝擊。公車監視器拍下過程，起因楊姓上車後，與坐在優先席靠走道座位的魏女，洽詢換座位可能性時發生口角。魏女疑心生不滿，用拖鞋拍打楊男，並在撿拾掉落的脫鞋時，被楊男踹了4腳。

台北捷運9月29日發生曾姓老婦人，要求男子讓位的舉措和態度過當，招致男子反感，起身後抬腿將她踹到身後的座位乘客身上，曾婦人事後被查出是通緝犯。基隆市公車昨晚發生的衝突，巧合的是魏女也被踹，也被查出是通緝犯。

昨晚有網友把楊男和魏女衝突的54秒影像，上傳社群平台，引發話題。畫面顯示楊男坐在公車後門旁優先席靠窗座位，女子已從靠走道座位起身，站在後門旁。兩人仍有口角，魏女後來拖下右腳的拖鞋拍打楊男，結果沒拿好，掉落到座椅上。

楊男也從座位抬腳踢魏女，拖鞋也脫落，掉在座位下方。魏女以為座位下的拖鞋是她的，撿起來後，又朝楊男拍打幾下才下車。只是一下車要穿鞋時，魏女發現不是她的拖鞋，又上車找鞋子。

魏女看到她的拖鞋在楊男旁邊靠走道的座椅上，伸手要拿拖鞋時，楊男以為她還不罷手，朝魏女打了幾下。魏女用拿回的拖鞋反擊，拍打楊男時又鬆手，拖鞋掉落在公車走道上。女子彎腰撿拖鞋時，楊男在座位上朝她踹了4腳。魏女此時已居下風，撿到拖鞋後悻悻然下車。

許姓司機今天說，魏女先上車入座，有點得理不饒人，質疑楊男為什麼要問她那裡下車，還說出詛咒的言詞。由於兩人在車內爭吵，其他乘客已有意見，他才會在停靠忠一路城隍廟站時，要求兩人如果不停止爭吵就下車。