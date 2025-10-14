苗栗骨科名醫單車訓練 台61線新豐段離奇自撞貨車喪命

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

苗栗某醫院劉姓骨科醫師前天（12日）騎乘自行車沿台61線公路南下，中午12時許經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍告不治。

據了解，59歲劉姓醫師為人外向開朗，熱衷自行車運動多年，常參加各種賽事。每周都會自主訓練從台北往南騎到竹苗一帶，最近因有賽事訓練更頻繁，12日早上9時許跟妻子道別後如常出門騎訓，沒想到卻發生意外。

檢警相驗，劉男無明顯外傷，但安全帽、車身骨架斷裂，到院時滿臉嘔吐物，疑似頸椎受損，且嘔吐物塞住呼吸道。另採血檢驗，劉醫師血液中的二氧化碳濃度明顯高於正常值，血液殘餘鹼過低，血液變成酸性，本周四將解剖釐清其真正死因。

檢警調查，事發前劉醫師正常騎行在公路上，時速僅約10公里，蔡姓廂型車駕駛在前一個路口超車後，在事發路口停等紅燈，就在綠燈亮起、要起步之際，劉男連人帶車從後方撞上來，當場安全帽破裂、自行車身斷裂，劉男倒地後直接失去生命跡象，送醫搶救仍告不治。

醫界人士指出，極限運動確實可能因劇烈換氣導致腦部短暫缺氧、失控釀禍，但就騎乘公路車而言，若非高海拔環境或長時間閉氣衝刺，一般單車騎士不致因此出現腦部缺氧。研判劉男其血液中二氧化碳濃度偏高、BE值呈酸性，應為事發後呼吸中止所造成的生理變化。

苗栗某醫院劉姓骨科醫師周日騎乘自行車沿台61線公路南下，中午12時許經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門。示意圖／聯合報系資料照片
苗栗某醫院劉姓骨科醫師周日騎乘自行車沿台61線公路南下，中午12時許經新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門。示意圖／聯合報系資料照片

