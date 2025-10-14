全面燃燒！桃園楊梅穀倉冒惡火 消防緊急灌救
桃園市楊梅區民富路三段的一處穀倉今(14)日上午10時31分許驚傳火警，消防局第二大隊獲報到場灌救，目前火勢已經控制，消防員仍在持續搶救中，所幸現場沒有傳出傷亡。
消防局表示，現場為地上1層樓的鐵皮結構倉庫，燃燒倉庫內的米糠，燃燒面積約200平方公尺。無人受傷、受困。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。
消防局說明，此次救災共出動消防人員53名、消防車19台、救護車2台。消防人員在上午10時41分許抵達，11時22分許控制火勢，目前持續搶救中。
本文章來自《桃園電子報》。原文：全面燃燒！桃園楊梅穀倉冒惡火 消防緊急灌救
