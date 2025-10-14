彰化科技執法9月前取締7.7萬件 埔心羅厝路口違規最多

彰化縣警察局統計今年1月至9月，全縣56處科技執法設備共取締7萬7697件違規，前三大違規熱點集中在埔心、社頭與彰化市區。其中以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口取締件數最高，達5870件，顯示主要幹道仍是違規熱區。

統計顯示，違規前10名地點依序為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路口5870件、社頭鄉縣141線與崙饒路口4367件、彰化市新平路與環河街口4113件、埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路二段416巷口3915件、和美鎮線東路二段485號3900件、大村鄉山腳路與學府路口2754件、二林鎮二城路6號前2739件、田中鎮員集路一段與大安路一段口2583件、溪州鄉中山路一段與彰水路一段口2557件，以及溪湖鎮彰水路三段與信善街口2260件。

至於違規類型，以超速違規最多，占52%，達4萬119件；其次為闖紅燈1萬4583件，占19%；第三為不遵守道路交通標線指示1萬3698件，占約18%。另統計車輛不禮讓行人僅佔0.01%。

警方指出，三年多來彰化科技執法已有56處啟用，初步觀察違規數量雖高，但事故率明顯下降，今年1至9月，全縣共發生279件車禍，較去年同期352件減少73件，降幅約20.7%，執法措施已見成效；目前還未有新增科技執法的規劃。