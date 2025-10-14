北漂男領嘸失業補助大鬧公所 暖警開導助他振作
何姓男子失業後生活陷入困頓，昨天到大園區公所申請急難救助金，但因同事由一年只能領一次遭拒，竟失控在門口咆哮，警方趕抵將他帶回安撫，提供乾糧果腹，幫助他平復心情並化解這場糾紛，何男感謝警方暖心幫助，表示會重新振作、積極求職。
大園分局大園派出所13日上午接獲報案，有名男子在大園區公所門口咆哮鬧事，員警獲報前往了解，得知該男子是因為失業領不到急難救助金才有如此脫序舉動，員警見他情緒失控，先將他帶回派出所安置，並提供乾糧讓他果腹、緩和情緒。
43歲何男說，多年前他獨自從南部北上就業，但數月前遭公司裁員，後續求職不順處處碰壁，自己一個人生活無依無靠且經濟拮据，日前曾向區公所急難救助金，沒想到昨天第二次前往申請時，卻被告知同一年度同一事由僅能申請一次，讓他認為承辦人員沒有同理心，才會情緒失控。
員警得知後耐心向何男關懷開導，並幫忙尋找轄內工廠的打工機會，何男在員警的暖心安撫下情緒逐漸平復，感謝警方熱心幫忙，協助他度過失業的低潮，也承諾會重新振作，認真找工作儘速恢復正常生活。
