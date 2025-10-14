影／澎湖七旬翁落海驚魂 消防海陸合力救脫險

澎湖縣馬公商港今天清晨發生落海事件，年約70歲的男子不明原因落入海中，幸好他及時抓住岸邊鐵鍊求救，消防人員動員海陸合力救援，半小時將人救起，送醫後意識清醒，生命徵象穩定。

老翁不願多談他落海原因，救護人員將他送往衛生福利部澎湖醫院治療，已無大礙。

澎湖縣消防局今天清晨6時20分接獲報案，指稱在馬公商港中山路與臨海路口澎湖輪停靠處有民眾落海，立即通報馬公港務消防分隊派人車趕赴商港，並同通報警方及海巡單位救人。