公車成擂台 女子拿拖鞋拍打男子 為撿回掉落的拖鞋 被男子踹了好幾腳

基隆市公車男、女乘客打架，有人拍下畫面成為話題。女子拖下拖鞋，拍打座位上的男子，男子回踹抵擋。女子下車發現誤拿男子拖鞋，上車找拖鞋時發生更激烈衝突，女子彎腰撿拖鞋時，被男子踹了好幾腳，最後悻悻然下車。

基隆市公車處長鍾惠存今天說，事情發生在昨天傍晚的505線公車，當時停靠在忠一路城隍廟站。引發兩人衝突的原因，會再調閱公車行車記錄器內容了解，公車處的立場是確保行車和乘客安全。

有人拍下男、女衝突過程的54秒影像，上傳社群平台。畫面顯示男子坐在公車後門旁的優先席，女子站在後門旁，並拖下右腳的拖鞋拍打男子，結果拖鞋沒拿好掉落，彈到男子旁邊的座椅。男子起腳踢女子，拖鞋脫落在座位下方，女子以為座位下的拖鞋是她的，撿起拖鞋，又朝男子拍打幾下後下車。

女子下車後發現手上的鞋子不是她的，大喊「等一下，我的鞋子」。上車後，看到她的拖鞋在男子旁的座椅上，女子伸手要拿拖鞋，男子以為她還不罷手，又發生衝突。

女子被男子打了幾下後，拿拖鞋拍打男子，結果又鬆手讓拖鞋掉落在公車走道上。女子彎腰要去撿回走道上的拖鞋時，男子坐在座之上朝她踹了4腳，女子在撿回拖鞋，下車離去。

駕駛這輛公車的許姓司機今天說，他先聽到公車後方有人爭吵，印象中是男子問女子要在什麼地方下車，因為他的腳不方便，想了解誰先下車，再來決定誰坐靠窗的座位，誰坐靠走道的座位。

許姓司機說，女子認為男子的要求無理，心生不滿且得理不饒人，質疑男子為什麼要問她那裡下車，兩人開始爭吵，因為吵得很大聲，所以他才把車停在城隍廟站，請兩人下車處理，結果兩人打了起來。