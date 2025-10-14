聽新聞
影／國道隧道消防車急救災 摩西過紅海般影片近45萬人觀看
國道4號豐原段日前火燒車，消防車趕往救災途中進入隧道，消防隊員發現隧道內車輛都主動往二側避讓，畫面如摩西過紅海般，影片上傳後，已有近45萬人觀看；網友看到影片留言感動，看到最美風景紛紛轉傳，讓台中市消防局第一大隊臉書該影片觀看數不斷上升，第一大隊臉書按讚數為1710。
台中市消防局第一大隊臉書粉專按讚數1710，追蹤數2872，摩西過紅海般影片PO出影片和文章篇，從管理端看到影片觀看數已達44萬6000人，讓第一大隊嚇一跳。
網友留言按讚數也多，網友留言說看到影片很感動，有人說這是最美風景，台灣人懂避讓，網友紛紛轉貼，讓影片觀看數不斷增加；一名網友說，當天他也開車進入隧道聽到警報聲，當時很緊張，跟著前車避讓到路邊。
台中市消防局第一大隊表示，上月21日國道4號豐原段火燒車，消防車輛馳援救災，經過隧道內看到車輛自動往兩側避讓，有如摩西過紅海般的勇往前行，車上救災人員看到此景，心中無限感動，國道隧道持續廣播宣導「車子往兩旁靠，讓救災車輛能通行」，才能有這麼完美的呈現。
