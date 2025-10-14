檢舉獎金入袋！中壢小黃運將發現乘客是車手 悄報案助警方逮人

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

中壢警分局員警前往高鐵桃園站附近攔截，查獲王嫌涉嫌擔任車手。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名計程車司機於本(10)月9日下午載到一名38歲王姓男子，王男多次要求變換目的地，形跡可疑，中間還下車與一名婦人拿包裹，司機懷疑對方恐怕是詐騙集團車手，悄悄透過計程車群組請同行協助報案，中壢警分局獲報後，前往高鐵桃園站附近攔截該計程車，查獲王嫌涉嫌擔任車手，並在現場查扣376萬元現金及相關贓證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。而協助警方逮捕車手的司機，中壢分局已報請警政署審核，將可以拿到1萬元檢舉獎金。

中壢警分局接獲計程車司機通報，順利逮捕車手。圖：讀者提供

青埔派出所表示，63歲田姓婦人誤信詐騙集團所稱「國際銅價上漲、投資銅期貨可獲高報酬」，於9日提領大額現金交付王嫌，更受詐團指示向行員以「家中需要裝潢」來應付關懷提問，順利提領大筆現金。而王嫌於當日下午14時搭車後，多次變換目的地，一下稱要南下屏東、又改往苗栗，最後轉往台北文山區，行跡反覆，引起計程車司機懷疑。期間司機在等待過程中目擊田婦將包裹交付王嫌，懷疑王嫌涉及詐騙，隨即透過計程車群組通知同行協助報案。警方接獲通報後，於青埔高鐵站附近攔停計程車，成功查獲王嫌，查扣現金376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

中壢分局查扣現金376萬元、收據、手機及識別證等證物，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰表示，內政部警政署自今(114)年7月1日起提供檢舉詐欺車手獎金，民眾若提供具體線索或協助警方查獲詐欺車手，包含領款、取簿、收水車手等，經審核通過後可獲1萬元獎金。該案熱心司機積極協助，已報請警政署審核。林鼎泰呼籲民眾若發現可疑提領、收款行為，可立即向警方通報，共同防制詐騙犯罪，不僅保護別人的財產，還可以賺獎金照顧自己的荷包。

