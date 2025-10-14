李姓男子駕駛大貨車不知道貨車上所載貨物沿路漏油，導致後方經過的三輛機車滑倒。圖：讀者提供

桃園市昨(13)日下午15時32分，一名29歲李姓男子駕駛大貨車行經龜山區長壽路往桃園方向行駛，不知道貨車上所載貨物沿路漏油，導致後方經過的三輛機車因為道路上有油而人車滑倒，騎士輕微受傷，龜山警分局獲報也趕抵現場積極協助傷者就醫，所幸皆無生命危險。

騎士輕微受傷，龜山警分局獲報也趕抵現場積極協助傷者就醫，所幸皆無生命危險。圖：讀者提供

警方說明，員警獲報到場依法處理，騎士經酒測值為0，調閱沿路監視器找到漏油大貨車，聯繫上駕駛，雙方商談賠償事宜。

警方也呼籲汽車駕駛人，出發前應該檢視車輛狀況，有問題立即檢修，避免類似情形發生，危害其他用路人交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龜山大貨車油漏滿地渾然不知！害3機車騎士慘摔滿身傷