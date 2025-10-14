快訊

朝野有共識了！普發現金周五拚三讀 11月中發放

高鐵「寧靜車廂」爭議致5種下場 律師：仇孩氛圍加快少子化

前樂天啦啦隊張語芯爆「父女戀」 60歲男友送房承諾跳票

聽新聞
0:00 / 0:00

拍總統車隊挨罵違法？警方：僅提醒勿誤闖車道

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名男子趁賴清德總統10月11日南下高雄，參加行政院前院長張俊雄告別式，在途中路邊要拍總統車隊，引起員警關切。影像今天貼網，質疑拍車隊犯什麼法。警方今天表示，只是「善意提醒，並非網傳指稱拍攝車隊即涉法」。

網傳10月11日上午10時許，1名男子在高雄市鳥松區澄清路與山腳路口遇警方關切。員警對男子說，警方正執行特種勤務，「你拍特種勤務就是違法」。男子反問「拍車隊違法？你說哪一條說不能拍攝的？」。後來警方派員注意他，直到總統車隊經過，男子並沒相關違規行為，警方便沒再過問，讓他離去。

轄區仁武警分局今天因網路流傳這段影片，表示當時警方正執行安全維護勤務，發現1名男子在總統車隊前往殯儀館途中，在路邊徘徊，員警上前問他身分，男子只說是「路人」。

警方表示，員警擔心男子闖車道，基於整體安全考量，擔心他專注拍攝，造成自身或其他用路人交通安全影響，才上前提醒及告知當事人，告知當事人，於勤務管制期間，如有誤闖管制車道或區域等行為，恐涉特種勤務條例施行細則相關法條，只是給他善意提醒，並非網傳指稱拍攝車隊即涉法。

高雄1名男子要拍總統車隊，遇警方關切。記者林保光／翻攝
高雄1名男子要拍總統車隊，遇警方關切。記者林保光／翻攝

車道 行政院 網路

延伸閱讀

紅十字會曝以色列人質狀況嚴重！以軍擬1小時快閃救人 哈瑪斯下封口令

影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗

張俊雄告別式明天舉行 賴清德、蔡英文及陳水扁將同場追思

行政院前院長張俊雄11日告別式 賴清德將頒褒揚令

相關新聞

北市士林文昌街民宅大火 猛竄濃煙火苗 警消搶救中

台北市文昌路一處民宅今早7點多發生大火，現場不斷竄出火苗及濃煙，據目擊者指出，現場為4層樓建築物於2樓起火，初步了解目前...

轉彎不慎衝入排水溝？BMW四輪朝天泡水 女駕飽受驚嚇受傷送醫

宜蘭市七張路今天上午7時許，一輛BMW轎車駕駛疑似轉彎不慎，自撞翻落路旁約1公尺深的排水溝，整輛車四輪朝天，泡在水裡，車...

開車講手機 大吊車吊臂離奇撞破轎車後座、女駕駛嚇瘋

彰化市中山路二段發生一起車禍，ㄧ輛吊車載運動力機械吊臂在彰化縣議會前路口等紅燈時，突然撞破前轎車後擋風玻璃，吊臂插在轎車...

拍總統車隊挨罵違法？警方：僅提醒勿誤闖車道

高雄1名男子趁賴清德總統10月11日南下高雄，參加行政院前院長張俊雄告別式，在途中路邊要拍總統車隊，引起員警關切。影像今...

影／「一右二分三中空」 國道火燒車禮讓消防車所有駕駛都做對

「一右，二分，三中空」是消防單位常在推廣民眾的避讓救災車口訣，國道4號豐原區段日前火燒車，消防車趕往救援途中經過隧道，消...

失業男大園區公所前失控咆哮 背後辛酸原因曝光

桃園市大園區一名43歲何姓男子，數月前被公司裁員生活拮据，昨(13)日上午到區公所欲申請急難救助金，但因為短期內同一事由已申請過，無法再次請領，何男因此心生不滿，在區公所門口咆哮怒罵，大園警分局員警獲報到場將何男帶返所勸說，並提供乾糧讓他果腹，幫助何男平復心情，化解這場糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。