拍總統車隊挨罵違法？警方：僅提醒勿誤闖車道

高雄1名男子趁賴清德總統10月11日南下高雄，參加行政院前院長張俊雄告別式，在途中路邊要拍總統車隊，引起員警關切。影像今天貼網，質疑拍車隊犯什麼法。警方今天表示，只是「善意提醒，並非網傳指稱拍攝車隊即涉法」。

網傳10月11日上午10時許，1名男子在高雄市鳥松區澄清路與山腳路口遇警方關切。員警對男子說，警方正執行特種勤務，「你拍特種勤務就是違法」。男子反問「拍車隊違法？你說哪一條說不能拍攝的？」。後來警方派員注意他，直到總統車隊經過，男子並沒相關違規行為，警方便沒再過問，讓他離去。

轄區仁武警分局今天因網路流傳這段影片，表示當時警方正執行安全維護勤務，發現1名男子在總統車隊前往殯儀館途中，在路邊徘徊，員警上前問他身分，男子只說是「路人」。