影／「一右二分三中空」 國道火燒車禮讓消防車所有駕駛都做對

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

「一右，二分，三中空」是消防單位常在推廣民眾的避讓救災車口訣，國道4號豐原區段日前火燒車，消防車趕往救援途中經過隧道，消防隊員發現所有駕駛聽到警笛聲都立即往二側靠，都正確避讓，讓消防車通行無阻迅速到場。

台中市消防局第一大隊表示，上月21日國道4號豐原段火燒車，消防車輛馳援救災，經過隧道內看到車輛自動往兩側避讓，有如摩西過紅海般的勇往前行，車上救災人員看到此景，心中無限感動，國道隧道持續廣播宣導「車子往兩旁靠，讓救災車輛能通行」，才能有這麼完美的呈現。

第一大隊表示，通行途中也有公車、廂式大貨車等大型車輛盡量往牆靠，也有小車駕駛把後照鏡收起來，為消防車讓出珍貴的空隙，大家努力想要讓消防隊員早點抵達現場的心意，「我們感受到了。」

第一大隊表示，火燒車意外發生前一周才參與國道4號隧道救災演習，不料馬上碰上，看來是老天對大家演習的考驗，消防局當時國道隧道救災採雙向派遣，順向救災，指揮中心派遣得宜，加上演習時的操演，火勢從報案到熄滅只花短短20分，這次案件更顯現隧道前後迴轉道的重要性，雖然隧道內車輛已向兩側靠近，但行車速度卻大大受限，此時另一向車道救災友軍利用迴轉道先行到場救災，比消防車一路穿過車陣快很多，第一大隊感謝民眾的大力配合及消防同仁搶救得宜才能迅速將火勢撲滅️。

第一大隊強調道路行駛中，遇救災車輛請，一右：單線靠右避。二分：雙線道左右避讓。三中空：三線道以上時，中間留空。

台中市消防局上月21日下午4時45分獲報，豐原區國道4號東向20.1k汽車火警案件，派遣轄區豐原分隊等共計2個單位，出動各式消防車6輛、消防人員13名，現場由小隊長施博寰擔任指揮官。

現場1輛轎車疑自撞後起火，位於隧道口外，消防局獲報後立即趕往現場救災，火勢下午5時8分控制旋即撲滅，車內無人員受困、受傷。該路段有迴轉道，車輛被疏導下交流道，交通中斷，肇事原因由國道警方調查中。

國道4號日前火燒車，隧道內所有車輛都往二旁避讓。圖／台中市消防局提供
國道4號日前火燒車，隧道內所有車輛都往二旁避讓。圖／台中市消防局提供
豐原區國道4號東向20.1K上月21日火燒車，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區國道4號東向20.1K上月21日火燒車，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區國道4號東向20.1K上月21日火燒車，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供
豐原區國道4號東向20.1K上月21日火燒車，消防隊員搶救。圖／台中市消防局提供

