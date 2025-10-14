大園派出所員警將何男帶返所勸說。圖：讀者提供

桃園市大園區一名43歲何姓男子，數月前被公司裁員生活拮据，昨(13)日上午到區公所欲申請急難救助金，但因為短期內同一事由已申請過，無法再次請領，何男因此心生不滿，在區公所門口咆哮怒罵，大園警分局員警獲報到場將何男帶返所勸說，並提供乾糧讓他果腹，幫助何男平復心情，化解這場糾紛。

大園派出所提供泡麵讓何男果腹。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日上午接獲報案，有一名男子在區公所門口咆哮鬧事，員警獲報前往了解，得知該名男子是因為失業領不到急難救助金才有如此脫序舉動，員警見他情緒失控，先將他帶回派出所安置，並提供乾糧讓他果腹、緩和情緒。何男向警方說，他多年前獨自從南部北上就業，但數月前被公司裁員，後續求職不順處處碰壁，自己一個人生活無依無靠經濟拮据，日前曾向區公所急難救助金，沒想到第二次前往申請時，卻被告知同一年度同一事由僅能申請一次，讓他認為承辦人員沒有同理心，才會因此情緒失控。

大園派出所進一步提到，員警得知後耐心向何男關懷開導，並幫忙尋找轄內工廠的打工機會，何男在員警的暖心安撫下情緒逐漸平復，感謝警方熱心幫忙，協助他度過失業的低潮，也承諾會重新振作，認真找工作儘速恢復正常生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失業男大園區公所前失控咆哮 背後辛酸原因曝光