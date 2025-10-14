開車講手機 大吊車吊臂離奇撞破轎車後座、女駕駛嚇瘋

彰化市中山路二段發生一起車禍，ㄧ輛吊車載運動力機械吊臂在彰化縣議會前路口等紅燈時，突然撞破前轎車後擋風玻璃，吊臂插在轎車後座，幸好沒人受傷，轎車女駕駛嚇壞，警方調查，吊車司機疑講手機釀禍，肇事原因與責任將釐清。

警方根據影片發現，昨天中午左右的彰化市中山路2段，大吊車與前方一輛轎車都在左轉專用車道停等停紅燈，直行車道綠燈後其他直行車輛紛紛起步前進，吊車突然也啟動往前行駛，吊臂卻突然撞破前方轎車擋風玻璃並插在後座，發聲巨響，吊車司機趕緊煞車，女駕駛回頭查赫然看到自家車後擋風玻璃全部碎裂，且吊臂還插進後座，嚇得說不出話來，幸好沒人受傷。

這起離奇車禍讓目擊者也心有餘悸，「如果後座有坐人後果可能更嚴重」。