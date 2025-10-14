她情緒低落想不開 兒童節清晨引火自焚未果吃官司

桃園馮姓女子因情緒低落進而心生輕生念頭，竟於今年兒童節當天上午，在平鎮區金陵路住處房間內，潑灑機油並點燃紙張引燃衣物、棉被，企圖放火自焚，所幸及時撲滅未釀大災，桃園地檢署偵結，依公共危險罪嫌將她起訴。

起訴指出，30歲的馮姓女子因一時情緒低落，於2025年4月4日上午7時36分在平鎮區金陵路住家的房間內，拿取她預先在賣場購買的機油，淋往自身並在房間內潑灑，隨後，她以打火機點燃紙張，陸續引燃房內的衣服、棉被等易燃物，直到火勢增強蔓延。

由於高溫難耐，馮女因無法忍受便從起火房間逃下樓離開，桃園市消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案後，立即派遣人車趕抵，火勢在短時間內被撲滅，所幸屋內主要結構並未完全燒損；平鎮警方事後調查，確認馮女為縱火者。

檢方指出，馮女的行為已觸犯刑法第173條第3項、第1項的放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，雖未造成住宅主要結構毀損，仍屬危害公共安全之重大行為。儘管她已著手實施犯罪行為，但因其犯罪僅止於未遂階段，檢方建請法院依刑法第25條第2項規定，將依既遂犯刑度酌予減輕刑罰。