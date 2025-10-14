快訊

蘋果無痛跳槽！傳三星One UI 8.5支援iPhone轉移eSIM 新機S26有望登場

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

影／通緝犯買早餐安全帽帶沒扣...警盤查想逃撞車卡住 被壓地制伏

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子在今年初涉洗錢案，已被檢方發布通緝，近日在西屯區買早餐時，因騎機車戴的安全帽帶未扣好，遭警方盤查，曾擔心通緝身分露餡，假意配合後，加速逃逸，卻撞到其他車輛，當場動彈不得，警方即將曾男拉下車壓制在地，依法解送台中地檢署歸案。

曾姓男子（33歲）在今年初涉洗錢案，已被台中地檢署發布通緝3個月，近日他到西屯區黎明路一間早餐店買早餐時，因騎機車戴的安全帽帶未扣好，第六警分局警員陳奕辰巡經該處發現，前往盤查。

曾男見警員靠近，神情慌張，催油門想逃，未料卻擦撞前方轎車，當場「卡」在該處，動彈不得，警員見機不可失，立刻衝上前將曾男拉下車，壓制在地，警員確認曾男通緝犯身分後，依法解送歸案。

第六分局提醒，法網恢恢，疏而不漏，見警想逃只會越描越黑，最後難逃制裁，守法，才是最聰明的選擇。

台中市曾姓男子是洗錢通緝犯，近日在西屯區買早餐時，因安全帽帶未扣好而落網。記者陳宏睿／翻攝
