國一林口路段烈焰吞車成廢鐵 南下車流嚴重壅塞回堵7公里

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

國道一號林口路段今天上午7時許發生火燒車事故。1輛多元化計程車行經南向39.5公里處時不明原因起火，駕駛及時停車與乘客下車逃生。消防人員獲報到場拉起水線將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，但整輛計程車也被燒成廢鐵，起火原因仍查。

據了解，駕駛多元化計程車的52歲秦男，今天上午7時許載著乘客行經國道1號南向39.3公里處時，突然發現車輛有異狀趕緊將車輛停下，不料車輛隨即起火燃燒，秦男與乘客趕緊下車逃生並報警。

新北市消防局獲報趕抵現場灌救，7時56分將火勢撲滅，但這起車禍也造成國一南向壅塞超過7公里，五股至林口車流時速低於20公里，目前現場正進行拖吊作業，車流待消化，起火原因仍待國道警與火調人員調查。

拖吊車到場準備將被火燒毀的轎車拖走。圖／擷取自高速公路1968APP
拖吊車到場準備將被火燒毀的轎車拖走。圖／擷取自高速公路1968APP
整輛轎車已被燒成廢鐵。圖／擷取自高速公路1968APP
整輛轎車已被燒成廢鐵。圖／擷取自高速公路1968APP
這輛多元化被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝
這輛多元化被燒成廢鐵。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅。記者黃子騰／翻攝
消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅。記者黃子騰／翻攝

