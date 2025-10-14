國一林口路段烈焰吞車成廢鐵 南下車流嚴重壅塞回堵7公里

國道一號林口路段今天上午7時許發生火燒車事故。1輛多元化計程車行經南向39.5公里處時不明原因起火，駕駛及時停車與乘客下車逃生。消防人員獲報到場拉起水線將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，但整輛計程車也被燒成廢鐵，起火原因仍查。

據了解，駕駛多元化計程車的52歲秦男，今天上午7時許載著乘客行經國道1號南向39.3公里處時，突然發現車輛有異狀趕緊將車輛停下，不料車輛隨即起火燃燒，秦男與乘客趕緊下車逃生並報警。