聽新聞
0:00 / 0:00
國一林口路段烈焰吞車成廢鐵 南下車流嚴重壅塞回堵7公里
國道一號林口路段今天上午7時許發生火燒車事故。1輛多元化計程車行經南向39.5公里處時不明原因起火，駕駛及時停車與乘客下車逃生。消防人員獲報到場拉起水線將火勢撲滅，所幸並無人員傷亡，但整輛計程車也被燒成廢鐵，起火原因仍查。
據了解，駕駛多元化計程車的52歲秦男，今天上午7時許載著乘客行經國道1號南向39.3公里處時，突然發現車輛有異狀趕緊將車輛停下，不料車輛隨即起火燃燒，秦男與乘客趕緊下車逃生並報警。
新北市消防局獲報趕抵現場灌救，7時56分將火勢撲滅，但這起車禍也造成國一南向壅塞超過7公里，五股至林口車流時速低於20公里，目前現場正進行拖吊作業，車流待消化，起火原因仍待國道警與火調人員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言