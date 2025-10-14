快訊

追加起訴九州博弈案 檢再查最美董座徐培菁與總裁陳政谷緊密關聯

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈案涉洗錢438億元，去年起訴總裁陳政谷，及九州旗下幹部、有最美電競董座之稱的徐培菁等32人；中檢近期追加起訴3名核心幹部，而檢方為鞏固證明陳政谷實際指揮、徐培菁清楚九州經營賭博網站，更列舉對話紀錄，還包括徐女面試九州公司前自我介紹PDF檔案。

中檢去年8月先行起訴陳政谷、徐培菁，時任台中市刑大大隊長林明佐，及多名九州幹部等；今年9月追加起訴，查出九州旗下剛谷公司曾姓監察人、劉姓財務主任，及徐培菁的特助兼葳群公司劉姓營運長，同樣涉犯組織、洗錢等罪嫌。

檢方追加起訴指出，根據手機對話，陳政谷在徐培菁2010年剛加入九州時，陳表示要和她討論公事、邀請吃飯、提供住宿及手表，徐則稱陳「老闆」、「老大」，2人討論老虎機能否接到九州、葳群員工及遊戲開發進度、營運資金。

檢方發現，徐培菁在LINE群組對話中，討論到KU、LEO賭博網站優化，及葳群公司開發賭博遊戲，並由她向陳政谷報告，另徐向其他人對話時，不斷提到自己在九州、博弈公司上班，甚至還傳九州會議照片，清楚可看到陳政谷與其他幹部，還有LEO、KU等賭博網站的Logo。

徐女傳照後並稱「九州會議照，陳董傳我的」、 「大我7歲、陳政谷」、「被叫來開會、老闆要罵剛谷、我被找來同步資訊」等語，均可證明徐培菁為九州集團成員，且陳政谷為九州主持者，實際指揮葳群、剛谷等公司，經營LEO、THA、KU等賭博網站。

此外，檢方查到徐女為了加入九州集團，其2020年5月寫的「九州先進們大家好.pdf」自我介紹檔案內容，檢方認為，這已清楚證明徐於加入九州集團之初，就知九州集團主要經營LEO、THA、KU等賭博網站。

檢方認為，從徐手機及與陳政谷對話、圖片、文件、備忘錄及email等，可發現徐2020年5月經陳政谷面試加入九州，6月1日起參與運作並和共犯租用大樓，還從九州、剛谷獲取鉅額資金，聽陳指示製作「魔龍傳奇」、「無敵娛樂王」等賭博遊戲。

徐培菁。圖／報系資料照
徐培菁。圖／報系資料照

