影／屏東特搜搜球犬Chubby首次出任務 領犬員也是EMTP

屏東縣消防局特搜大隊本月9日重返支援花蓮縣馬太鞍堰塞湖洪災，昨13日結束支援任務。這次前往花蓮支援，出動搜救犬Chubby是4歲的傑克羅素梗犬，Chubby與領犬員張仡迪通過IRO（國際搜救犬組織）認證Ａ級，首次出任務，張仡迪也是EMTP高級救護技術員。

屏東縣消防局特搜大隊搜救犬有7隻，品種包括傑克羅素梗犬、拉布拉多、比利時狼犬，有2隻到退休階段，有3隻通過IRO認證，這次支援花蓮洪災任務，是搜救犬Chubby首次出任務。

4歲Chubby是母的傑克羅素梗犬，身形較小，領犬員張仡迪從Chubby很小的時候就帶著Chubby，與Chubby感情深厚，Chubby的社會化適應也是由他飼養。

在搜救現場時，怪手開挖過程，挖出壕溝後，會再由搜救犬進場協助搜尋氣味，張仡迪說，現場有很多腐爛樹根、腐敗食物味道，透過狗狗搜尋確確認。

張仡迪提到，「Chubby」是圓滾滾的意思，因為Chubby剛來時外型圓滾滾，取名為「Chubby」成為搜救犬後，訓練到全身都是肌肉。Chubby的個性很執著、就算再累也願意完成想要完成的事情，活動力和敏捷度都相當高。

張仡迪說，首次帶Chubby出任務，過程中也有許多要注意，也因為Ｃhubby身形小，遇到小的洞口等很容易穿梭其中，但也容易被樹枝、木頭刮傷。Chubby對於工作很熱衷充滿活力，搜索壕溝時，有時不知不覺就過半小時，過程中Chubby沒有太多疲倦感，就是很熱想要喝水。