台中車掛註銷牌拒盤查逃逸 文心路連撞5車人溜了
台中市第四警分局13日下午5時許，在轄區巡邏時，發現一輛轎車註銷車牌，警方攔查時，該車駕駛不服攔查，開車逃逸，在文心路連撞5輛車後，因受困車陣中，駕駛與乘客棄車逃逸，警方已將釐清涉案人身分後，依妨害公務等罪查辦。
第四警分局大墩所警員13日下午5時許巡邏，發現一輛懸掛註銷牌照的轎車，立即示意駕駛停靠路旁受檢，未料該車假意靠邊後，突然加速逃逸，沿文心路往北方向高速竄離。
該車逃逸過程中，先後在文心路沿線與5輛車發生碰撞，最終因受困車陣中動彈不得，涉案駕駛、乘客棄車徒步逃離現場，本案造成財物損失，幸好無人員傷亡。
警方隨即封鎖現場蒐證，通報交通分隊到場協助處理。
經現場鑑驗，車內並未發現任何違禁物品，目前已掌握車主身分，正循線查緝實際駕駛人及同車乘客到案；另針對該車懸掛之車牌已屬吊銷、註銷狀態，涉違反道路交通管理處罰條例第12條第1項第4款規定，依法將車輛移置保管，將對車主依法裁罰3600元以上、3萬6000元以下罰鍰。
第四警分局呼籲，民眾切勿駕駛註銷或未合法檢驗之車輛上路，更不可心存僥倖、拒檢逃逸，以免造成他人損失及自身刑責。對於違法逃逸、懸掛註銷車牌等行為，警方絕不寬貸，將持續強化攔查勤務，全力維護交通秩序與市民安全。
