扯！大貨車突衝出國道匝道槽化島 撞進路邊停車場壓爛轎車

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導

國道2號甲線圳頭交流道西向出口今天下午驚傳離譜車禍，1輛大貨車不明原因突然衝出匝道槽化島撞進路邊民營停車場內，多車停放車輛遭受撞擊波及，現場一片狼籍。警消獲報趕抵現場，59歲張姓男子大貨車駕駛輕傷脫困後送醫，國道警初判張男疑似操作不當，才會一路從國道衝往平面道路，詳細肇事原因仍待調查。

桃園市消防局今天下午2時16分獲報大園區國際路一段發生多車車禍，隨即派出第三大隊大園分隊救援，警消到場後確認為1輛大貨車撞進停車場，大貨車駕駛受困，但意識清楚，頭部後側有撕裂傷，經搶救後脫困，隨即送往林口長庚醫院救治。

國道公路警察局第一公路警察大隊指出，肇事的大貨車為營半聯結車，由59歲張姓男子駕駛，當時大貨車車上空櫃未載貨，從國2大竹交流道上國道，欲下圳頭交流道回公司，未料行經圳頭交流道西向出口匝道，突衝出匝道槽化島撞進路邊民營停車場內。

張姓男子駕駛的大貨車當時從國2甲線下匝道，先是衝出匝道槽化島，再一路穿越平面的台15線南北向車道，直到撞進路旁民營停車場才停下，幸未有其他行駛車輛遭受波及。由於大貨車猛力撞進停車場，龐大車身壓在多輛轎車造成受損，損傷數量待估。

國道警方初判，張姓男子疑似操作不當，導致車輛衝出匝道槽化島並撞進路邊民營停車場內，多輛停放轎車被撞壞、壓爛，張姓駕駛手腳擦挫傷目前送醫診治，尚未施以酒測，詳細的肇事原因有待進一步釐清。

警方也呼籲用路人應遵守交通規則，行經匝道應放慢車速，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

國道2號甲線圳頭交流道西向出口今天下午驚傳離譜車禍，1輛大貨車不明原因突然衝出匝道槽化島撞進路邊民營停車場內，多車停放車輛遭受撞擊波及，現場一片狼籍。記者張裕珍／翻攝
